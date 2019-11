Berlin. Die Grünen sind erwachsen geworden:Angesichts hoher Umfragewerte wird schon über eine Kanzlerkandidatur nachgedacht. "Wir wollen regieren", macht der Chef der Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, klar. -

Ausgerechnet Bielefeld: Wohl keine andere Stadt ist für die Grünen mit derart schlechten Erinnerungen verbunden. Vor 20 Jahren fiel dort auf einem Sonderparteitag der damalige Außenminister und streitbare Grünen-Übervater Joschka Fischer einem Farbbeutel-Anschlag zum Opfer – weil er den Einsatz deutscher Truppen im Kosovo verteidigte, um dort den Völkermord zu stoppen. Jetzt tagen die Grünen wieder in Ostwestfalen – Farbbeutel fliegen sicher nicht mehr. Sie sind erwachsen geworden.



Die Partei trifft sich ab heute zu einer dreitägigen Bundesdelegiertenkonferenz, die ganz im Zeichen der Realpolitik steht. Denn angesichts eines anhaltenden Umfragehochs und steigender Mitgliederzahlen (von 75000 auf 94000 in den letzten zwei Jahren) wächst der Druck auf die Grünen, sich jenseits des Umweltthemas zu positionieren. Der künftige Kurs ihrer Wirtschafts- und Klimapolitik sowie das Verbraucherthema „Mietwucher“ steht daher ganz oben auf der Agenda.

"Wir geben Orientierung"

Aber wie steht es um die innerparteilichen Konflikte über die künftige Strategie der Partei, die nach außen konsequent Geschlossenheit demonstriert? Und wer wird die Grünen in die kommende Bundestagswahl führen? Immerhin werden sie schon als mögliche neue "Volkspartei" gehandelt – auch, weil sie zuletzt bemerkenswerte Erfolge erzielt haben: In Hannover stellen die Grünen mit Belit Onay (38) den neuen Oberbürgermeister. Und im Landkreis Osnabrück errang Anna Kebschull (45) einen Überraschungssieg und ist nun die erste Grünen-Landrätin in Deutschland.

Ist die Partei bereit, in Berlin Regierungsverantwortung zu übernehmen? Eindeutig ja. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter unterstreicht das vor Beginn der Bundesdelegiertenkonferenz noch einmal. „Angesichts der zermürbenden Großen Koalition ist klar: Wir wollen regieren, weil es dringend nötig ist, dass wir regieren. Und das merken die Leute", sagt der 49-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese Zustimmung, die sich in guten Umfragewerten spiegele, gebe den Grünen „die nötige Kraft für die neue Rolle, die wir haben". Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion betont: „Wir sind aktuell die einzige demokratische Partei, die noch in der Lage ist, Orientierung zu geben."

Kretschmann will Habeck

Anzeige Anzeige

„Vor uns liegt eine entscheidende Zeit", findet Hofreiter. Es gehe um nicht weniger als um die Rettung der natürlichen Lebensgrundlagen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um den Erhalt demokratischer Werte und um ein gefestigtes gemeinsames Europa. Die Stärke der Grünen in dieser Zeit sei ihre Geschlossenheit, erklärt Hofreiter: „Wir sind so gut aufgestellt wie nie, die Zusammenarbeit zwischen Fraktion, Partei und den Ländern ist ausgezeichnet.“

Und ja, auch Verbrauchernähe streicht der Fraktionschef heraus. Das Thema „bezahlbares Wohnen" werde auf dem Parteitag eine zentrale Rolle spielen. „Leider haben SPD und Union das total verschlafen", kritisiert er. Allerdings: Der Vorstoß für den Tausch von Mietverträgen – Alleinstehende machen große Wohnungen frei für Familien – erscheint dann doch sehr unrealistisch.

Wird es eine Debatte über eine Kanzlerkandidatur geben? Inzwischen wird in der Partei wegen der guten Umfragewerte darüber geredet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (71), der morgen vor den Delegierten spricht, hat sich schon festgelegt und spricht sich für eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Robert Habeck (50) aus. Dessen Co-Vorsitzende Annalena Baerbock (38) erwähnte Kretschmann in diesem Zusammenhang hingegen nicht.

Beide Parteichefs stellen sich in Bielefeld einer ungefährdeten Wiederwahl – nach einer ersten, zweijährigen Amtszeit, in der die Grünen von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilten. Bislang hatte die Partei stets auf die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten verzichtet.