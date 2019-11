Der Hohn im Hohen Haus lässt sich sogar messen

Berlin. Bewährungsprobe für den Bundestag: Der Ton ist rauer geworden - und das lässt sich sogar messen.

Welche Rubrik ist besser geeignet als das "Berliner Geflüster", wenn es um den Stil und die Lautstärke von Gesprächen geht! Hört man in den Bundestag hinein, so ist erwiesen: Der Hohn im Hohen Haus nimmt drastisch zu.

Den veränderten Tonfall im Parlament kann man messen. Die Bundestags-Stenografen notieren jedes Wort, jeden Zwischenruf und auch jedes Lachen – wobei damit nicht etwa Heiterkeit, sondern Spott und Hohn gemeint ist. Eine Datenanalyse für ZDF und Phoenix ergab: Hämisches Gelächter war zwischen 2015 und 2017 – das heißt also in der ersten Hälfte der vorherigen Wahlperiode – 591 Mal zu hören. Im gleichen Zeitraum der jetzigen Wahlperiode (also 2017 bis 2019) wurde diese Form der Verachtung mehr als dreimal so oft notiert, nämlich 1960 Mal. Es wurde also deutlich rauer und mehr übereinander geschimpft im Parlament.

Die Erhebung belegt laut ZDF auch: Am häufigsten höhnte die AfD (34,4 Prozent), gefolgt von der SPD (17,4 Prozent) und den Grünen (16,6 Prozent). Auch die Bitten um Zwischenfragen – da steht der Redner noch am Pult – haben deutlich zugenommen. Allerdings werden sie jetzt häufiger abgelehnt. Nur 50 Prozent der Fragen (zuvor 80 Prozent) ließen die jeweiligen Redner zu. Argwohn und Vorsicht sind erkennbar an die Stelle von offenem Meinungsstreit getreten.