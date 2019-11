Berlin. Als Christine Lambrecht Ende Juni das Justizministerium von Katarina Barley übernahm, galt die Juristin als Notlösung der SPD. Im Eiltempo hat sich die 54-jährige Hessin eingearbeitet. Im Interview kündigt Lambrecht jetzt Gesetze gegen Mietwucher und Knebelverträge an und erklärt, wie sie Kindern mehr Gehör gegenüber dem Staat verschaffen will.

Frau Lambrecht, die Mietpreisbremse hat bislang kaum für sinkende Mieten gesorgt. Braucht es nicht neue Instrumente für bezahlbaren Wohnraum?



Die Mietpreisbremse wirkt und hält den Mietenanstieg auf. Wir werden sie nicht nur verlängern, sondern auch verschärfen. So wird es in Zukunft möglich sein, zu viel gezahlte Miete für einen Zeitraum von bis zu 30 Monaten zurückzufordern. Ich will aber auch Mietwucher deutlich stärker bekämpfen. Damit sich Mieter besser gegen stark überhöhte Mieten wehren können, wollen wir die Hürden für die Feststellung von Mietwucher absenken. Diese Hürden sind deutlich zu hoch. Die Union hat das aber bislang blockiert.

Bislang?

Es gibt neue Bewegung in der Sache. Bayern und Schleswig-Holstein haben im Bundesrat entsprechende Initiativen gestartet. Das ist sehr erfreulich. Jetzt hoffe ich, dass auch die Unionsfraktion im Bundestag mithilft, Miet-Abzocke zu stoppen. Wir sollten hier als Bundesgesetzgeber tätig werden. Ich werde das Gespräch mit Bauminister Horst Seehofer suchen, damit wir hier vorankommen.

Was wollen Sie ändern?

Derzeit muss der Mieter nachweisen, dass der Vermieter seine Lage ausgenutzt hat. Bedingung ist auch, dass mindestens 20 Prozent mehr als ortsüblich kassiert werden. Wir wollen Mietwucher-Klagen grundsätzlich zulassen und nicht nur in Gegenden mit angespannten Wohnungsmärkten. Wir könnten ein entsprechendes Gesetz im Paket mit den geplanten Änderungen zum Mietspiegel rasch vorlegen. Die CSU scheint dazu bereit.

Auf Eis liegt Ihr Gesetzentwurf gegen Knebel-Verträge für Handys oder Fitnessstudios. Wann gibt es hier Fortschritte?

Wir müssen Verbraucher vor Kostenfallen schützen. Verträge sollten jährlich kündbar sein und dürfen nicht automatisch immer gleich um ein Jahr verlängert werden. Und ich will die Verbraucher stärken, wenn es um telefonisch angebahnte Verträge geht. Oft bekommt man Verträge zugeschickt, die über das mündlich Vereinbarte hinausgehen, und dann kommt man zu schwer wieder raus, weil die Gespräche nicht schriftlich fixiert waren. Bei wesentlichen Verträgen, wie über Gas oder Strom, brauchen wir eine zusätzliche Textform als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit.

Woran hakt es?

Da müssen Sie die Union fragen. Mein Entwurf hängt seit Monaten in der Ressortabstimmung fest. Dabei sollte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein Interesse daran haben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht länger übers Ohr gehauen und übervorteilt werden.

Noch in diesem Jahr wollen Sie Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Warum ist das überhaupt notwendig?

Seit mehr als 30 Jahren wird darüber diskutiert. Der Schritt ist auf Bundesebene lange überfällig. Bis Ende des Jahres werde ich einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen. Wir sind es den Kindern schuldig, ihre Interessen besonders in den Fokus zu nehmen. Wenn wir ihre Rechte ausdrücklich ins Grundgesetz schreiben, wird deutlich, dass alles staatliche Handeln diese Rechte berücksichtigen muss: Das gilt für Gerichte, für die Verwaltung und für den Gesetzgeber. Diesen besonderen Stellenwert haben Kinder in unserem Lande verdient.

Der Kinderschutzbund befürchtet, die konkreten Kinderrechte könnten durch eine weiche Grundgesetz-Formulierung sogar geschwächt werden…

Das werde ich nicht zulassen. Ich werde einen Vorschlag vorlegen, der ihre Rechte und das Kindeswohl im Blick hat, aber zugleich auch Chancen hat, umgesetzt zu werden. Für die Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig. Deshalb werde ich mich bei meinem Vorschlag eng an den Ergebnissen orientieren, die die Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegt hat.

Die Arbeitsgruppe hat sich nicht festgelegt, ob das Kindeswohl nur "angemessen", "wesentlich" oder wirklich "vorrangig" berücksichtigt werden muss. Was finden Sie?

Warten Sie den Vorschlag ab. Er wird auf breite Akzeptanz stoßen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns jenseits von einzelnen Formulierungsfragen in der Sache einig sind und möchte deshalb alle Beteiligten auffordern, bei der konkreten Ausgestaltung diskussionsbereit zu sein, so dass wir diesen bedeutenden Schritt gemeinsam gehen können.

Vor einem bedeutenden Schritt steht auch die SPD mit der Wahl einer neuen Spitze. Schon lange hängt die Partei im Umfragen-Tief fest. Sollte die SPD angesichts der desaströsen Werte auf einen eigenen Kanzlerkandidaten verzichten, wie es Norbert Walter-Borjans erwägt, der selbst Parteichef werden will?

In wenigen Tagen beginnt die Stichwahl um die neue Parteiführung. Wir haben ein zutiefst demokratisches Verfahren gestartet, damit die SPD eine starke Spitze bekommt und sich die Partei dann geschlossen dahinter stellt. Ich bin sicher: Eine geschlossene Partei mit einem klaren Profil wird auch in Umfragen wieder deutlich zulegen und stark werden. Selbstverständlich müssen wir dann auch den Anspruch haben, eine Regierung anführen zu können. Es wäre grundfalsch, diesen Anspruch aufzugeben. Dadurch machen wir uns selbst auf Dauer klein. Das wäre absurd.

Sie wünschen sich Olaf Scholz und Klara Geywitz als neues Führungsduo. Wer von beiden wäre der bessere Kanzlerkandidat?

Wie beim Kloßessen gilt auch hier: eins nach dem anderen, sonst erstickt man. Die Frage, wen die SPD ins Rennen um das Kanzleramt schickt, werden wir rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl klären. Natürlich wäre Olaf Scholz jemand, der sehr gut in Betracht käme. Er hat Regierungserfahrung in Hamburg und im Bund und seine Kompetenzen stehen außer Zweifel.

Wann findet die nächste Bundestagswahl statt?

Auf dem Parteitag im Dezember wird die SPD entscheiden, ob sie die Große Koalition fortsetzen will. Dem kann ich nicht vorgreifen. Das wird in der Partei hart diskutiert. Die Regierungsbilanz ist beeindruckend. Die SPD hat unheimlich viel durchgesetzt, zuletzt die Grundrente. Trotzdem sind die Umfragewerte nicht gut. Meine Überzeugung ist: Nur, wenn wir zeigen, dass wir das Land gestalten und die Lebenssituation der Menschen verbessern wollen, werden wir ernstgenommen. Wer meint, wir könnten aus der Opposition heraus mit guten Ratschlägen von der Seitenlinie beim Wähler punkten, irrt sich. Das hat mir meine Erfahrung aus Hessen gezeigt, wo wir seit 20 Jahren in der Opposition sind. Ich plädiere dafür, in der Großen Koalition zu bleiben, weiter gut zu regieren und so das Wählervertrauen zurückzugewinnen.

Nur gut regieren – das reicht offenkundig nicht…

Das stimmt. Deswegen müssen wir auch konkrete sozialdemokratische Vorstellungen für die Zeit nach der Groko aufzeigen. Klar ist doch: Ein weiteres Mal Schwarz-Rot, das wollen wir nicht! Wir werden mit der Union niemals eine gerechte Vermögenssteuer oder eine gerechte Erbschaftssteuer hinbekommen. Das ist unsere Perspektive für die nächste Regierung ohne CDU und CSU. Das muss die SPD viel klarer machen.

Nochmal zurück zu einem Justiz-Thema: Sie wollen nicht nur Manager für strafbare Handlungen sanktionieren, sondern ganze Unternehmen. Was ist das Ziel?



Es gibt in Deutschland einen juristischen Flickenteppich: Mancherorts wird gegen Unternehmen ermittelt, andernorts nicht. Hier brauchen wir eine einheitliche Pflicht zur Ermittlung, ob zum Beispiel Betrugs- und Korruptionstaten aus dem Unternehmen heraus auch dem Unternehmen zugeordnet werden können.

Geht es konkreter?

Nehmen Sie das Um-Etikettieren von Gammelfleisch: Hat das ein Mitarbeiter allein entschieden? Oder wurde er womöglich durch massiven Druck der Unternehmensführung dazu gebracht? Was ist bei Bestechungsfällen? Sind das einzelne Manager, oder ist da nicht doch die Firma verantwortlich?

Verbände laufen Sturm gegen ein Unternehmens-Sanktionsrecht…

Ich bekomme auch viel Zuspruch. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Gesetz stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland, vor allem den fairen Wettbewerb. All diejenigen Unternehmen, die sich an Recht und Gesetz halten, können sich dann sicher sein, dass die schwarzen Schafe nicht länger ungeschoren davonkommen; dass gegen sie ermittelt wird und dass Straftaten Konsequenzen haben. Ich nehme den Kampf mit meinen Kritikern gerne auf. Es muss hierzulande wieder gelten: Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Die Häufung der Lebensmittelskandale zeigt doch, dass wir eingreifen müssen.