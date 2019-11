Berlin . Die Linke im Bundestag setzt bei ihrem Neuanfang nach langen internen Grabenkämpfen auf Amira Mohamed Ali als Vorsitzende.

Die Linken im Bundestag erfinden sich neu: Mit Amira Mohamed Ali wählte die 69-köpfige Fraktion eine 39-jährige Rechtsanwältin an die Spitze. Die Niedersächsin löst Sahra Wagenknecht ab. Ihr Ziel nach monatelangen Grabenkämpfen bei den Linken: „Nach vorne schauen“.

Mohamed Ali bildet zusammen mit Dietmar Bartsch, der im Amt bestätigt wurde, das neue Führungsduo der Linken im Bundestag. Sie zeigte sich gestern in Berlin als strahlende Siegerin an der Seite des Co-Vorsitzenden Bartsch. „Unsere Aufgabe ist, geeint zu sein“, nannte sie als Ziel. Vor Dutzenden von Kameras und Mikrofonen zeigte sie sich „zuversichtlich“, dass ihre Partei zu Geschlossenheit finde. "Ich möchte mit jedem reden", hob sie hervor.

Seit 2017 im Bundestag

Mohamed Ali hat erstmals für ein politisches Amt zur Kommunalwahl 2016 in der Stadt Oldenburg kandidiert.Zur Bundestagswahl 2017 trat sie als Direktkandidatin für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland an . Sie wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet, zu dem auch Wagenknecht gehört. Öffentlich größer in Erscheinung getreten ist sie bisher nicht. In der Fraktion hat sich Ali bisher um Verbraucher- und Tierschutz gekümmert sowie um Recht und Ernährung.

Für Bartsch stimmten 44 Abgeordnete, das waren nach Angaben eines Fraktionssprechers 63,7 Prozent. Bei der letzten Wahl 2015 hatte er noch 80 Prozent der Stimmen bekommen. Für den weiblichen Part des Führungsduos hatte sich neben Ali die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Caren Lay, beworben. Beide - Lay wie Mohamend Ali - bekamen im ersten Wahlgang keine Mehrheit. In einem zweiten Wahlgang sprachen sich dann 36 Abgeordnete für Ali aus - das entspricht 52,2 Prozent. Lay holte 29 Stimmen ( 42 Prozent).

Caren Lay unterlag

Anzeige Anzeige

Die 46-Jährige hat zwar zehn Jahre Bundestagserfahrung . Aber das nützte ihr offenbar nichts. Auch der Co-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hegt dem Vernehmen nach wenig Sympathie für die als kompliziert geltende Lay, die zudem lange Zeit als Vertraute von Linken-Chefin und Wagenknecht-Gegnerin Katja Kipping gegolten hat.

Wagenknecht war nach vier Jahren als Fraktionsvorsitzende nicht noch einmal zur Wahl angetreten.Die Zeit mit der 50-Jährigen an der Spitze war geprägt von Streit mit der Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Riexinger. Wagenknecht sieht eine Politik der offenen Grenzen für alle kritisch und ist der Ansicht, ihre Partei habe sich von ihrer eigentlichen Klientel entfernt. Die Auseinandersetzungen und ein Burnout hatten Wagenknecht nach eigenen Angaben schließlich zum Rückzug von der Fraktionsspitze bewogen.

Sie habe den Tag nun auch herbeigesehnt, sagte sie der Deutschen Presseagentur vor der Fraktionssitzung. Einen Rückzug aus Politik und Öffentlichkeit plant Wagenknecht allerdings nicht. Ihr Bundestagsmandat nimmt die 50-Jährige weiter wahr - und auch eine erneute Kandidatur für den Bundestag bei der nächsten Wahl kann sie sich nach eigenen Angaben zum aktuellen Zeitpunkt gut vorstellen. (mit dpa)