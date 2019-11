Österreich will Autobahnen in Grenznähe von Maut befreien MEC öffnen

Ein Schild weist an der Autobahn bei Kufstein in Tirol auf die in Österreich geltende Maut hin. Foto: Matthias Balk/dpa

Wien. Entspannung im Maut-Streit an der deutsch-österreichischen Grenze? Nach Fahrverboten im Sommer deutet die Politik in Wien jetzt Entlastungen bei der Autobahnmaut auf wichtigen Grenz-Strecken an - um die Nebenstraßen zu entlasten.