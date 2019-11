Berlin. Während der Pressekonferenz zur Grundrente erzählt der CSU-Vorsitzende Markus Söder plötzlich etwas von Erdbeereis – woraufhin Annegret Kramp-Karrenbauer ihm ins Wort fällt.

Monatelang haben sich CDU, CSU und SPD darum gestritten – jetzt gibt es beim Thema Grundrente eine Einigung. Wie es hinter den Kulissen zugegangen ist, lassen der CSU-Vorsitzende Markus Söder, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer durchblicken, als sie nach knapp siebenstündigen Verhandlungen im Kanzleramt vor die Mikrofone treten.

"So ist das Leben. Die einen haben es verdient..."

Nachdem die Fakten erklärt und auch Journalisten-Fragen nach dem Fortbestand der großen Koalition beantwortet sind, erzählt Söder, wie man während der Verhandlungen auch mal Pausen gemacht und Erdbeereis gegessen habe – "um die Stimmung etwas aufzuhellen". Daraufhin steigt Kramp-Karrenbauer (AKK) ein, sie habe nichts davon abbekommen:

AKK: "Ich lege Wert auf die Feststellung, dass Markus Söder Erdbeereis gegessen hat."

Söder: "Ja. Na, die anderen auch. Du hast keins gegessen?"



AKK: "Ne, ich war da gerade am Verhandeln."

Malu Dreyer: "Ich auch nicht."

Und dann Söder: "So ist das Leben. die einen haben es verdient... Also jetzt... Entschuldigung."

Ab Minute 22.53 ist die Szene im Video zu sehen:

Während die anwesenden Journalisten und auch Kramp-Karrenbauer selbst lachen, ist Söder der Seitenhieb offenbar etwas unangenehm. Noch während die CDU-Chefin die nächste Frage beantwortet, bittet ihr Unions-Kollege ein weiteres Mal um Verzeihung: "Entschuldigung".

Annegret Kramp-Karrenbauer musste seit ihrer Wahl an die Parteispitze viel Kritik einstecken – auch aus den eigenen Reihen: Zuerst machte sie einen Karnevalswitz über intersexuelle Menschen, dann stellte sie nach dem Video des Youtubers Rezo die Meinungsfreiheit infrage, kürzlich sorgte sie mit ihren Vorstößen für eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien für Irritationen. Dazu kommen die zuletzt schlechten Ergebnisse für die CDU bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und eine insgesamt unterstellte Führungsschwäche. Die Frage bleibt, ob etwas davon auch bei Söders Kommentar mitschwang.