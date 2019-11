Ein Gefängnis in Nordsyrien, wo viele IS-Kämpfer gefangen gehalten wurden. Symbolbild: dpa/Juma Mohammad/IMAGESLIVE

Istanbul. IS-Anhänger Benjamin Xu war an einem Mordanschlag in der Türkei beteiligt. Weil die Regierung in Ankara rund tausend inhaftierte ausländische IS-Extremisten loswerden will, könnte der Gewalttäter wieder in Deutschland landen - genau wie 20 weitere deutsche IS-Kämpfer.