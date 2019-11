Neuwahl in Spanien: Sozialisten von Sánchez in Umfragen vorne CC-Editor öffnen

Pedro Sánchez ist geschäftsführender Ministerpräsident in Spanien. Foto: dpa/Cèzaro De Luca

Madrid. In jüngsten Umfragen liegt die Sozialisten-Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Parlamentsneuwahl in Spanien vorne. Es droht allerdings eine politische Blockade in Madrid. Profitieren könnte die Rechtsaußen-Partei Vox.