Osnabrück. Das weltweite Bevölkerungswachstum ist ungebrochen. Doch wie viele Menschen verträgt der Planet Erde? Darüber sprachen wir anlässlich des Weltbevölkerungsgipfels in Nairobi in dieser Woche mit Renate Bähr, der Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Sie sagt: "Wir müssen Frauen die freie Entscheidung über Verhütung zu ermöglichen".

Frau Bähr, was erwarten Sie vom Weltbevölkerungsgipfel in Nairobi? Es muss ein deutliches Signal von diesem Summit ausgehen – damit das Engagement für Familienplanung, Bildung und Frauenrechte deutlich verstärkt wird. Aber auch, um dem weiterhin starken politischen Gegenwind etwas entgegenzusetzen.

Welchen Gegenwind meinen Sie? Zum Beispiel bestreiten in vielen katholisch geprägten afrikanischen Ländern Bischöfe den Nutzen von Verhütungsmitteln und bezeichnen diese sogar als „unheilig“, wie etwa der kenianische Erzbischof Zacchaeus Okoth 2017. Doch das Problem existiert nicht nur in Afrika.

So hat US-Präsident Trump unmittelbar nach seiner Amtseinführung allen ausländischen Organisationen die Gelder gestrichen, die in ihrer Arbeit auch nur über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Und auch in Europa haben sich in den letzten Jahren neue christlich-konservative Organisationen, Einzelpersonen und auch Mitglieder rechtspopulistischer Parteien in europaweiten Netzwerken zusammengeschlossen, die versuchen auf die Politik in Brüssel oder in den EU-Mitgliedsstaaten einzuwirken.

Seit Ende der 1960er Jahre hat sich die Erdbevölkerung auf nunmehr rund 7,7 Milliarden Menschen in etwa verdoppelt. Wie viel Überbevölkerung verträgt unser Planet? Das Wachstum der Bevölkerung ist tatsächlich eine große globale Herausforderung. Ich würde in diesem Zusammenhang jedoch nicht von „Überbevölkerung“ sprechen. Denn wie viele Menschen die Erde „tragen“ kann, hängt nicht nur von der Anzahl der Menschen ab, sondern auch davon, wie diese mit den Ressourcen umgehen. Hier müssen auch die geburtenschwachen Industrieländer an sich arbeiten.

Zudem hat sich in vielen Teilen der Welt das Wachstum der Bevölkerungen in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich verlangsamt. Damit sich diese positive Entwicklung fortsetzt und auch auf Länder mit einer auch heute noch sehr großen jährlichen Bevölkerungszunahme überspringt, müssen die Anstrengungen im Bereich der Familienplanung dringend intensiviert werden.



Besonders gravierend ist die Entwicklung in Afrika. Dort wird sich die Bevölkerung bis 2025 auf nahezu 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln... Das Wachstum der Bevölkerung stellt besonders für die Länder eine große Herausforderung dar, in denen die Infrastruktur schwach ist: Gesundheitssysteme, Schulen, Wohnraum, Arbeitsplätze. All dies braucht es für eine funktionierende Gesellschaft.

Mehr Menschen, insbesondere junge Menschen, bedeuten einen entsprechend hohen Bedarf an Investitionen. Denn nur wenn die jungen Menschen gesund und gut gebildet aufwachsen, können sie ein starker Motor für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes sein. Im Moment sehe ich diese Investitionen nicht.

Sollte die Bundesregierung stärker als bisher Auflagen zur Familienplanung an die Entwicklungszusammenarbeit mit afrikanischen Staaten knüpfen? Sicherlich sollte die Bundesregierung im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit die Herausforderungen der jeweiligen demografischen Situation ansprechen. Von daher freut es uns sehr, dass die neuen afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung die Bevölkerungsthematik explizit thematisieren und empfehlen, den Partnerländern auf diesem Gebiet Unterstützung anzubieten.

Bildung und Stärkung der Frauenrechte gelten als die besten Möglichkeiten gegen Bevölkerungswachstum. Hat das kurzfristig nicht zu wenig Effekt? Es wäre toll, wenn alles schneller ginge. Doch dass Bildung und Stärkung von Frauenrechten wenig Effekt haben, ist nicht richtig, auch wenn diese Maßnahmen dringend durch ein verbessertes Gesundheitsangebot, einschließlich Familienplanung, erweitert werden müssen.

Seit 1994 hat sich die Zahl der Frauen, die verhüten können, im östlichen und südlichen Afrika verdoppelt. Frauen bekommen dort jetzt im Schnitt 1,7 Kinder weniger als noch vor 25 Jahren. Das ist ein enormer Erfolg, auch wenn die Bevölkerungszunahme auf dem afrikanischen Kontinent weiterhin zu hoch ist. Geschätzte 89 Millionen Schwangerschaften sind dort jedes Jahr ungewollt. Hier heißt es jetzt: Ärmel hochkrempeln und die Anstrengungen erhöhen.

Was heißt das konkret? Eine bessere Gesundheitsversorgung mit einem breiten Angebot an Verhütungsmitteln, Sexualaufklärung, die bereits in der Schule beginnt und eine Stärkung der Rechte von Frauen, damit sie auch wirklich über Schwangerschaft und Geburt entscheiden können. E

s gibt genug Länder, die Interesse an der Zusammenarbeit in Bevölkerungsfragen haben, wie zum Beispiel Äthiopien oder Kenia. Investitionen in Gesundheit, Bildung und die Stärkung von Frauenrechten müssen Priorität haben in der Entwicklungszusammenarbeit. Der Fokus muss dabei auf die jungen Menschen im Kinder- und Teenageralter liegen. Die zukünftige demographische Entwicklung liegt in ihren Händen.

Reichen die Finanzmittel im globalen Maßstab aus, um den Bedarf im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu decken? Hierzu kann man ganz klar sagen: Nein.