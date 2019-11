Staatssekretärin Marie Flachsbarth zur Weltbevölkerungskonferenz

Die Parlamentarische Staatssekretärin Maria Flachsbarth (CDU) vertritt die Bundesregierung bei der Weltbevölkerungskonferenz (ICPD25) in Nairobi. Nachfolgend vier Fragen an die CDU-Politikerin.

Frau Flachsbarth, mit welcher Absicht reisen Sie als Vertreterin der Bundesregierung zur Weltbevölkerungskonferenz nach Nairobi? „Noch immer haben zu viele Frauen und Mädchen auf der Welt keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und können nicht frei entscheiden, ob, wann, mit wem und wie viele Kinder sie haben wollen. Jedes Jahr werden 21 Millionen Mädchen schon im Teenageralter schwanger. Viele Mädchen und Frauen müssen aufgrund ungewollter Schwangerschaften vorzeitig die Schule verlassen oder können keinem Beruf nachgehen und bleiben lebenslang in der Abhängigkeit ihrer Familien. Das müssen wir ändern und dafür ist die Konferenz in Nairobi eine wichtige Plattform.“

Wird Deutschland sein Engagement in Sachen Reduktion des Bevölkerungswachstums verstärken? „Deutschland ist in diesem Bereich ein wichtiger Geber in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Neben einer Aufstockung des Kernbeitrags für UNFPA von 22 Millionen Euro in 2018 auf 33 Millionen Euro in 2019 werden wir mit der Initiative „Selbstbestimmte Familienplanung und Müttergesundheit“ bis 2023 jährlich 100 Millionen Euro in die Bereiche Familienplanung und Müttergesundheit investieren. Das werden wir in Nairobi noch einmal bekräftigen.“

Was versprechen Sie sich von der Konferenz? „Es geht vor allem darum, zu einem Bewusstseinswandel beizutragen, was die Rolle und die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft angeht sowie den Zugang zu Verhütungsmitteln und medizinischen Dienstleistungen für Frauen. Darüber werde ich bei der Konferenz nicht nur mit Politikern aus anderen Staaten sprechen, sondern auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft, die bei diesen Themen bei sich zu Hause Druck machen.

Seit Februar 2019 bin ich Champion der SheDecides Initiative und stehe seitdem persönlich im Austausch mit weiteren Champions weltweit, um aktiv Mädchen und Frauenrechte auf der internationalen Agenda zu stärken. Über SheDecides und den Zusammenschluss der gleichgesinnten Länder setzt sich Deutschland nochmal besonderes für die Stärkung der Sexuellen und Reproduktiven Gesundheit und Rechte auf EU und internationaler Ebene ein.“

Muss Europa die Bevölkerungsexplosion in Afrika fürchten? „Die demografische Entwicklung in Afrika ist eine Herausforderung, in erster Linie für die betroffenen Gesellschaften selbst. Es muss gelingen für die große Zahl junger Menschen, neben Ernährung und Gesundheitsversorgung vor allem Bildung und Arbeitsplätze bereitzustellen. Das ist auch das Ziel des Marshallplans mit Afrika des Bundesentwicklungsministeriums. Durch Reformpartnerschaften unterstützen wir hier reformorientierte Staaten, die Rahmenbedingungen für Investitionen und Jobs zu verbessern. Das schafft neue Chancen und Perspektiven für Afrikas Jugend.“