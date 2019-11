Was taugen Smartphone-Apps? CC-Editor öffnen

Das Smartphone als "Arzt in der Hosentasche"? In Stuttgart wird in einem Pilotprojekt schon mal das "digitale Rezept" getestet. Foto: Bernd Weißbrod / dpa

Berlin. Deutschland ist das erste Land, in denen es Gesundheits-Apps bald auf Rezept gibt. Der Bundestag stellte am Donnerstag noch weitere Weichen in Richtung Digitalisierung der Medizin. Werden wir bald alle von "Dr. Algorithmus" behandelt? Ist der Weg zum "gläsernen Patienten" eingeschlagen? Eine Analyse.