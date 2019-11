Osnabrück. Die deutschen Rentner können sich darauf einstellen, dass ihre Bezüge kontinuierlich der Lohnentwicklung folgen und nicht sprunghaft angepasst werden. Das geplante Gesetz gegen stark schwankende Rentenanpassungen wird nach Einschätzung der Bundesregierung noch im laufenden Jahr in Kraft treten

