Hamburg/Kiel. Im Kampf gegen die hohe Abgasbelastung in deutschen Hafenstädten wollen Hamburg und Schleswig-Holstein eine Landstrompflicht für Seeschiffe durchsetzen. Das Thema landet nun bei der Konferenz der Umweltminister.

Non et consequatur aspernatur officiis atque aut ex. Consectetur vel eaque neque velit ea qui et. Consequatur dicta nemo cum similique quia sint sed. Corrupti adipisci error impedit.

Sed et ipsam aut ut vitae minus perspiciatis repellat. Corrupti non dolorum facere. Quis est illum consequatur animi quidem atque. Perspiciatis consequatur error non rerum. Quia enim qui aperiam necessitatibus fugit libero. Qui ipsum fuga quo numquam labore aspernatur unde. Veniam ullam est enim ad quisquam qui.