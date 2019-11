Düsseldorf. Die Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir sind nach Einschätzung eines Terrorismusforschers ernst zu nehmen. Die Urheber der Todesliste gelten als hoch radikalisiert – und ihre Gewaltbereitschaft wächst.

Sie planen den revolutionären Umsturz und gelten sogar in der rechten Szene als hoch radikalisiert: „Von meiner Einschätzung her gehört diese Gruppe zu den gefährlichsten“, sagt Terrorismusforscher Professor Peter Neumann vom Londoner King´s College. Bei einer Fachtagung des NRW-Innenministeriums gibt er den rund 200 Teilnehmern einen Einblick in die Urheber jener Todesliste, auf der sich die Namen der Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir finden. In den USA habe die sich selbst „Atomwaffen Division“ nennende Gruppe auf dieser Weise bereits neun Menschen getötet.

Sozial isolierte Männer als Täter

Was diese Form des Rechtsterrorismus von den zuletzt in Deutschland, aber auch im neuseeländischen Christchurch oder dem texanischen El Paso verübten Anschlägen unterscheidet: Meist seien es inzwischen Einzeltäter, die am Ende ihrer Radikalisierung zur Waffe griffen, wie Neumann erläutert. Diese neuen Tätertypen seien sozial isolierte Männer. Ihren Resonanzraum fänden sie in Online-Spielen, über deren Chat-Foren sie sich mit einer transnationalen Gemeinschaft vernetzten. Hier erhofften sie sich Anerkennung wie die Attentäter von Christchurch oder Halle, die ihre Taten live streamten.

Lange hat es gedauert, bis auch der lange als Amoklauf gewertete Anschlag von München 2016 so eingeordnet wurde. Der Schütze David Sonboly habe sich am norwegischen Attentäter Anders Breivik orientiert, berichtet Neumann und lenkt den Blick auf einen ähnlichen ideologischen Unterbau dieser Einzeltäter: Sie folgten dem in den 1970er Jahren von drei Franzosen formulierten Gedankengut, wonach „Kultur-Marxisten“ mit immer mehr Migranten in Europa den „Austausch“ der heimischen Bevölkerung betrieben. Neumann ergänzt, die Identitäre Bewegung versuche, dieses Gedankengut als Narrativ und Wertedebatte in die Gesellschaft zu tragen. In ihren Pamphleten nähmen Rechtsterroristen darauf Bezug.

"Größte Bedrohung für die Sicherheit"

Die Gewaltbereitschaft innerhalb der rechten Szene wächst. Das zeige auch die hohe Bedeutung des Kampfsports, erklärt Christof Busch, Experte des NRW-Verfassungsschutzes. „Es geht darum, die Gewaltkompetenz zu erhöhen.“ Viele Rechtsextremisten radikalisierten sich weiter in strukturierten Gruppen, bei anderen finde der Prozess still statt. Hier zeige sich ein Tätertyp, der psychische Vorbelastungen mitbringe. Das verschärfe die Herausforderung, „beurteilen zu können, was sich da zusammenbraut“.

Frauen spielen kaum eine Rolle, schätzen die Experten. Anders als beim jahrelang nicht erkannten NSU-Terrortrio, wo Beate Zschäpe eine stabilisierende Rolle in der verschworenen Bande zugeschrieben werde, entwickle ich die gewaltbereite rechtsextremistische Szene zu einer Männergesellschaft.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nennt als drängendstes Problem die „Entgrenzung“ - den Versuch, rechtsextremistisches Gedankengut als „normal“ ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. Dem müsse die Gesellschaft mit klarer Kante begegnen. Reul stellt klar: „Der Rechtsextremismus ist neben dem Islamismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in unserem Land.“