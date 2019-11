Europa sollte sich ob der andauernden modernen Sklaverei schämen

Osnabrück. Trotz aller politischen und strafrechtlichen Versuche gelingt es Europa nicht, das Geschäft mit der modernen Sklaverei einzudämmen.

Der Handel mit Menschen ist neben den Geschäften mit Drogen und Waffen für die organisierte Kriminalität immer noch eine der wichtigsten Einnahmequellen. Vermutlich wird sich daran so schnell nichts ändern. Wo Nachfrage herrscht, gibt es ein Angebot – und Milliardengewinne.

Schätzungen zufolge arbeiten in Europa bis zu einer Million Menschen unter Zwang und zu unwürdigen Bedingungen. Illegale Zuwanderung leistet dem Missstand Vorschub. Denn Migranten haben oft keine Chance, an reguläre Jobs zu kommen, brauchen aber Geld für das tägliche Leben, um Schlepper zu bezahlen oder es an die Familie in der Heimat zu überweisen.

So schließt sich für viele Migranten der Teufelskreis.

Anstatt ihr Glück zu finden, werden sie ausgebeutet – in der Landwirtschaft, in Schlachtbetrieben, in Bordellen, in der Gastronomie, als Haushaltshilfen; oder man zwingt sie zum Betteln und Dealen.



Um moderne Sklaverei effektiv zu bekämpfen, gilt es, das Problem wirklich ernst zu nehmen – und nicht erst zu reagieren, wenn Menschen zu Tode gekommen sind. Die EU muss also mehr tun, muss grenzüberschreitende Ermittlungsarbeit und Strafverfolgung intensivieren, auch und gerade nach dem Brexit. Zudem braucht es mehr Kontrollen, die prüfen, ob Unternehmen faire Arbeitsstandards umsetzen.

Der Einsatz gegen moderne Sklaverei bleibt eine große Herausforderung unserer Zeit.