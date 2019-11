London. „Es tut mir so leid, Mama und Papa“ – so beginnt die Serie der Textnachrichten, die Pham Thi Tra My an ihre Eltern im Heimatort in Vietnam schickte. „Meine Reise ins Ausland ist gescheitert. Mama, ich liebe dich so sehr.“ Dann folgt der erschütternde Satz der Tochter, aus dem alle Hoffnung entwichen ist: „Ich sterbe, weil ich keine Luft bekomme.“

Es ist 4.28 Uhr in Vietnam, als die Familie die SMS erreicht. Vier Stunden später, am Morgen des 23. Oktober, und fast 10 000 Kilometer entfernt werden Rettungskräfte in das Industriegebiet in Grays in der Grafschaft Essex gerufen, um in einem Lastwagen-Container eine furchtbare Entdeckung zu machen: 39 Leichen. 31 Männer und acht Frauen, erfroren in dem bis zu minus 25 Grad Celcius kalten Kühlsystem im Innern des Lkw – ein „Metall-Sarg“, wie Medien den schalldichten Anhänger später nannten. Befand sich die 26-jährige Pham Thi Tra My unter den Opfern?



Gegen Maurice Robinson, den 25-jährigen Fahrer des Lkw mit dem bulgarischen Kennzeichen, wurde am vorvergangenen Wochenende Anklage wegen Totschlags erhoben. Der Nordire hatte den Notruf gewählt, kurz nachdem er um halb eins an jenem frühen Mittwochmorgen den Container am Hafen Purfleet abgeholt und im nahen Industriegebiet die Leichen gefunden hatte.

Der Sattelaufleger war zuvor vom belgischen Zeebrugge auf die Insel verschifft worden. Wann und wo die Menschen in den Lkw gelangten, ist auch zwei Wochen nach der Tragödie unklar. Die Anklage wirft Robinson nicht nur Totschlag in 39 Fällen vor, sondern auch Menschenhandel, Geldwäsche und Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz.

Ist der junge Mann Teil eines Netzwerks, das sich darauf spezialisiert hat, Migranten nach Großbritannien zu schmuggeln? Sollten die Menschen Sklaven sein, gehandelt und verkauft von Gangs, um in Restaurants oder Bordellen zu schuften?

Der Fall hat auf der Insel eine Debatte über moderne Sklaverei entfacht. In dem Report „Precarious Journeys“, den mehrere Anti-Sklaverei-Organisationen mithilfe des britischen Innenministeriums erarbeitet haben, wird deutlich, dass von 2009 bis 2018 mindestens 3187 Menschen aus Vietnam als potenzielle Schleuseropfer erfasst wurden. Die Dunkelziffer, betonen Experten, dürfte weit höher liegen.

Laut einem Regierungsbericht gehen die Behörden davon aus, dass 10000 bis 13000 Menschen in Großbritannien in irgendeiner Form von moderner Sklaverei stecken. Die drittgrößte Gruppe ist jene der Vietnamesen, mehr als die Hälfte von ihnen minderjährig.

So wie Minh einer war, als er in die Fänge von Schmugglern geriet.

Als der damals 16-Jährige im Sommer 2013 irgendwo nahe Dover von der Ladepritsche des Lastwagens springt, ahnt er nicht, dass er sich in Großbritannien befindet. Minh weiß nur, dass er in diesem Ort ist, um zu arbeiten. Schmuggler hatten ihn von Vietnam auf die Insel gebracht. Es ist eine gefährliche Reise, die für viele Menschen immer wieder im Tod endet.

Für den Teenager sollte der wahre Horror jedoch noch beginnen.

Er wird in ein zweistöckiges Haus in der Grafschaft Derbyshire gebracht, das einmal ein gemütliches Familienheim gewesen sein mag, hinter dessen Mauern sich nun aber eine Cannabis-Farm versteckt. Minh, so wird ihm aufgetragen, soll sich um die Dutzenden Pflanzen kümmern, die in den Zimmern wuchern.

Die solch einen starken süßlichen Gestank verbreiten, dass der Teenager nach ein paar Tagen Kopfschmerzen bekommt und ihm schlecht wird. Die vietnamesischen Männer gehen, sperren die Tür ab und ihn ein. Minh ist allein.

Drei Monate lang verbringt der Jugendliche hier, es sind Monate voller Angst, Einsamkeit, Stress. Hinter den Rollläden gehen Tage in Nächte und wieder in Tage über. Minh sitzt in der Dunkelheit, stets getrieben von der Sorge, dass ihm das Essen ausgehen könnte, das seine Schlepper tiefgefroren in Kisten dagelassen haben und das er sich in einer alten Mikrowelle in der Küche aufwärmt.

Minh weiß, er ist in ernsthaften Schwierigkeiten, sollten die Pflanzen unter den unzähligen Lampen sterben, also kümmert er sich noch härter um deren Überleben.

Einmal wagt er den Fluchtversuch, doch ohne Erfolg. Vielmehr wird ihm eingetrichtert, dass sie ihn umbringen würden, sollte er noch einmal versuchen zu entkommen. „Es war wie eine andere Welt“, soll Minh später gegenüber dem „Guardian“ sagen. Und weiter:

Ich fühlte mich nicht einmal mehr wie ein Mensch. Ich habe sehr schnell verstanden, dass die Pflanzen wertvoller waren als mein Leben.

Erst als die Polizei während einer Razzia die Cannabis-Farm entdeckt, ist sein Sklaven-Dasein vorüber.



Zwischen 9000 und 36 000 Euro zahlen illegale Einwanderer, um auf die Insel zu gelangen. Die Gründe, warum es so viele Menschen, vor allem aus Vietnam, dorthin zieht, sieht die Soziologin Tamsin Barber von der Oxford Brookes Universität zum einen darin, dass es ein breites Netzwerk von Landsleuten gibt, die den Neuankömmlingen mit Unterkunft und Job helfen können.

Zudem wüssten die Menschen, dass sie im Königreich wohl Arbeit finden und einiges an Geld an die Familie in der Heimat schicken können. Auf der Insel herrsche eine hohe Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitern, die dann in Restaurants, in Nagelstudios oder eben in der illegalen Industrie des Cannabis-Anbaus tätig sind.

Organisationen, die sich dem Kampf gegen moderne Sklaverei verschrieben haben, warnen seit Jahren vor dem wachsenden Problem, dass vietnamesische Kinder und junge Erwachsene ins Königreich geschleust werden.

Sollte oder wollte auch die 26-jährige Pham Thi Tra My, die vermutlich zu den 39 Toten zählt, in einem Nagelstudio arbeiten?

Ihr Bruder erzählte der BBC, seine Schwester habe umgerechnet knapp 35000 Euro an Menschenschmuggler bezahlt, die ihr ein sorgenfreies Leben in Großbritannien versprochen hätten. Und dass ausgerechnet in jener Nacht das Geld an die Familie zurücküberwiesen worden sei, als die ersten Nachrichten der Tragödie laut wurden.