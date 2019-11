Herausforderung E-Auto: Schaffen wir das?

Osnabrück. Schaffen wir das? Angela Merkel drängt auf eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit die Automobilindustrie Garant für Jobs und Wohlstand bleibt. Sicher ist: der Umstieg auf Elektromobilität und autonomes Fahren sind gewaltige Herausforderungen. Und viel Zeit wurde bereits vertan. Deshalb stehen jetzt alle gewaltig unter Strom. Ein Kommentar.

Erst hat die deutsche Automobilindustrie den Wandel verschlafen – jetzt will sie bei den E-Autos an die Spitze. Mit der Entwicklung einiger neuer Wagen wie dem ID.3 von VW ist es aber nicht getan. Es geht um einen grundlegenden Strukturwandel in der Mobilität. Und es geht darum, ob Deutschland in dieser Schlüsselbranche durchstarten kann oder zum Zuarbeiter ausländischer Konkurrenten absinkt.

Soll der Wandel gelingen, muss es endlich eine konzertierte Aktion aller Beteiligten geben: Wirtschaft, Politik, Arbeitgeber, Gewerkschaften, kommunale Verwaltungen – sie alle müssen gleichsam unter Strom stehen und das Projekt gemeinsam vorantreiben. Das reicht von technischen Fragen wie der Ladeinfrastruktur bis hin zum Arbeitsrecht.

So spricht viel dafür, die Möglichkeiten der Kurzarbeit wieder auszureizen. Zwar haben wir keine tief greifende Krise wie 2008/ 2009. Wohl aber brauchen Automobilhersteller und Zulieferer Unterstützung bei der Transformation in Richtung Elektromobilität, autonomes Fahren und Carsharing. Entweder die Betriebe erhalten Zeit und Hilfe, um sich neu aufzustellen und Beschäftigte zu qualifizieren – oder es drohen Jobabbau und Werksschließungen.

Man weiß nicht, wie lange Angela Merkel noch Bundeskanzlerin sein wird. Sicher ist aber: Das Kanzleramt hat nicht seinen letzten Autogipfel erlebt.