Hasswelle gegen Politiker: Bedrohung als Berufsrisiko?

Berlin. Wieder richten sich Morddrohungen gegen Berliner Polit-Spitzenpersonal: Wie aber sieht es in den Kommunen au? Auch hier rollt eine Hasswelle gegen Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter. Ein Kommentar.

Sicherheitschecks vor der Rathauspforte? Personenschützer beim Marktbesuch des Bürgermeisters? Taschenkontrollen, wenn die Kommunalchefin zum Geburtstag kommt? Das sind düstere Szenarien - aber sie sind nicht realitätsfern: In jeder zwölften deutschen Stadt oder Gemeinde sind Politiker sowie Beschäftigte der Verwaltung körperlich angegriffen worden.



Wer zum Berliner Spitzenpersonal gehört, wird nach Morddrohungen schwer bewacht. Kommunalpolitiker sind dagegen meist schutzlos - etwa im westfälischen Altena, wo Bürgermeister Andreas Hollstein 2017 in einem Imbiss angegriffen wurde und nun nach der Tötung des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke neue Drohungen bekam, wie auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie war bereits 2015 im Wahlkampf niedergestochen worden. Zynisch wäre, dies als Berufsrisiko abzutun.

Aber was kann man tun? Die Stadtoberhäupter abzuschirmen, ist keine Lösung . Nur aus Bürgernähe speist sich Vertrauen. Und nur offene Rathaustüren sind das Sinnbild unserer offenen Demokratie. Die aber fordert Anstrengungen – von uns allen. Ein Anfang wäre Wertschätzung: Wer in den Räten unserer Kommunen sitzt, verdient aktive Unterstützung. Sicher ist: Wenn keiner mehr Verantwortung für dieses Land übernehmen will, geben am Ende jene Pöbler den Ton an, die vor nichts und niemandem mehr Respekt haben.