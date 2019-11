Osnabrück . Nach den Morddrohung gegen die Grünen-Spitzenpolitiker Claudia Roth und Cem Özdemir wächst die Sorge in den Kommunen: Wie sic her sind Deutschlands Bürgermeister?

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht die Zunahme von Beleidigungen, Drohungen und Gewalt gegen Mandatsträger als „große Gefahr“ und „direkten Angriff“ auf die Stabilität der Demokratie in den Kommunen. „Vor dem Hintergrund dieser Hasswelle sinkt teilweise die Bereitschaft, sich ehrenamtlich vor Ort als Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu engagieren“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Es habe vereinzelt Rücktritte gegeben.



Landsberg verwies auf eine Umfrage unter mehr als 1000 Bürgermeistern, wonach 40 Prozent aller Rathäuser schon mit Stalking oder Beschimpfungen zu kämpfen hatten. Acht Prozent der befragten Kommunen hätten auch Erfahrungen mit körperlichen Angriffen. Insgesamt seien die Zahlen gegenüber einer vergleichbaren Umfrage vor drei Jahren deutlich angestiegen und hätten nun ein „erschreckendes Niveau“ erreicht.

"Mehr Respekt"

Der Hauptgeschäftsführer fordert mehr staatlichen Schutz nicht nur für Spitzenpolitiker, sondern auch für ehrenamtliche Bürgermeister sowie für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. „Diese Menschen nehmen für das Gemeinwesen wichtige Aufgaben mit großem persönlichen Engagement wahr. Sie verdienen dafür Achtung, Respekt und vor allem die Unterstützung des Staates und der gesamten Gesellschaft“, sagte er. Die Betroffenen brauchten zentrale Anlaufstellen in den Ländern, die zum einen als Melde-, aber auch als Informationssammelstelle dienten.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds hob ferner die „erheblichen seelischen und psychischen Belastungen“ der Betroffenen hervor. Strafrechtliche Verfahren seien in der Regel langwierig und führten „teilweise zu nur schwer nachvollziehbaren Ergebnissen“. Es sollten Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden, um auch in der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass die Vorgänge ernst genommen und verfolgt würden . „Wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger für diese Zustände sensibilisieren und sie motivieren, den Betroffenen beizustehen und öffentlich für sie einzustehen“, erklärte der Kommunalvertreter.

Morddrohungen

Zuletzt hatten Morddrohungen aus rechtsradikalen Kreisen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth Betroffenheit und Empörung sowie Forderungen nach mehr Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ausgelöst. Bereits am 2. Juni dieses Jahres war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) vor seinem Wohnhaus in Istha von einem Rechtsextremisten mit einem Pistolenschuss in den Kopf getötet worden. Ein anderes Motiv stand hinter der Tötung des Landrats im Kreis Hameln-Pyrmont, Rüdiger Butte. Er war im April 2013 in seinem Amtszimmer von einem frustrierten Rentner erschossen worden, dem eine Zwangsversteigerung bevorstand.

Als Konsequenz unter anderem des Mordes an Lübcke hatte die Bundesregierung vor Kurzem bereits ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus beschlossen. Aggressive Beleidigungen und Hetze im Netz sollen härter bestraft werden können. Gemäß der Kabinettsvorlage soll auch das Waffenrecht verschärft werden, zudem ist ein besserer Schutz von Kommunalpolitikern und zivilgesellschaftlich engagierten Bürgern vor Hass und Hetze vorgesehen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte an, einen Gesetzentwurf bis Jahresende vorzulegen.