Osnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Auto-Gipfel an diesem Montag aufgefordert, den „ehrgeizigen, aber dringend notwendigen Plan“ für eine Million Ladestationen für Elektroautos bis 2030 auch durchzusetzen.

„Derzeit gibt es in Deutschland nur 21.000 öffentliche Ladestationen und erst 220.000 Elektrofahrzeuge. Hier müssen wir besser und schneller werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Ein flächendeckendes Ladenetz sei unverzichtbar, um den Durchbruch bei der E-Mobilität zu schaffen und sieben bis zehn Millionen E-Autos bis zum Jahr 2030 auf die Straße zu bringen.

Landsberg rief die Teilnehmer des Autogipfels dazu auf, jetzt ein „Signal zu setzen“ gegen die sogenannte „Reichweiten Angst“ der Bürger. Gerade die Bewohner in ländlichen Räumen scheuten den Kauf eines Elektrofahrzeuges wegen der Sorge, nach langer Anfahrt in Warteschlangen vor überlasteten Ladestationen zu landen. Landsberg forderte Ladesäulen an allen Tankstellen sowie IT-Schnittstellen , damit jeder E-Auto-Fahrer rechtzeitig erkennen könne, wo eine Ladesäule frei sei. Zusätzlich seien Änderungen im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht erforderlich, um mehr private Ladesäulen, etwa in Tiefgaragen, zu ermöglichen.

Nötig sei die schnelle Einrichtung einer nationalen Leitstelle, die den Aufbau eines deutschlandweiten Schnellladenetzes steuert. „ Dabei ist auch klar, dass der Staat mit ordnungsrechtlichen Mitteln dafür sorgen muss, dass Ladestationen auch dort vorhanden sind, wo sie sich wirtschaftlich jedenfalls anfangs nicht tragen“, forderte der Städte-und Gemeindebund.