„Alan Kurdi" in italienischem Hafen eingetroffen

Das von der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Seenotrettungsschiff „Alan Kurdi“. Foto: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

Rom/Tarent. Der Regierungswechsel in Italien im Sommer hat für Seenotretter ganz praktische Folgen. Jetzt hat das deutsche Schiff „Alan Kurdi“ mit 88 Migranten an Bord in Apulien angelegt - ganz legal.