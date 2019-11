Berlin. Udo Lindenberg erhält das Bundesverdienstkreuz. Der AfD-Politiker Brandner pöbelt auf Twitter gegen die Verleihung. Rufe nach Brandners Rücktritt werden immer lauter. Brandner sei seiner Vorsitzendenposition im Rechtsausschuss nicht gewachsen, so das Echo

Mit einem kritischen Tweet zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Musiker Udo Lindenberg hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner neue Empörung ausgelöst. "Das Bundesverdienstkreuz als Judaslohn zu bezeichnen, ist eine beispiellose Diskreditierung der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland", sagte Ulrich Schellenberg vom Präsidium des Deutschen Anwaltsvereins (DAV), dem Düsseldorfer "Handelsblatt".

Brandner zeigt zum wiederholten Mal, dass er nicht mehr länger tragbar in seinem Amt ist. Ulrich Schellenberg vom Präsidium des Deutschen Anwaltsvereins

Brandner twittert von "#Judaslohn"

Schellenberg bezog sich auf einen Tweet Brandners, der Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag ist, zu AfD-kritischen Äußerungen Lindenbergs. "Klar, warum der gegen uns sabbert/sabbern muss", schrieb Brandner den Angaben zufolge am Donnerstag auf Twitter. Dazu stellte der Abgeordnete ein Zitat aus einem Zeitungsartikel zur Auszeichnung Lindenbergs mit dem Bundesverdienstkreuz und fügte den Hashtag "#Judaslohn" hinzu.

Schellenberg sagte dazu: "Brandners Kommentar auf Twitter ist unverschämt, anmaßend und dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag unwürdig." Er könne sich nicht vorstellen, dass sich die Mitglieder des Rechtsausschusses im Bundestag "dieses Treiben ihres Vorsitzenden noch lange teilnahmslos anschauen werden". Brandner zeige, dass er aus seinen Fehlern nichts gelernt habe.



Auch der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Volker Ullrich, kritisierte Brandner scharf. Er sagte dem "Handelsblatt" (Samstag), Brandners Äußerungen seien "unverschämt, spielen mit antisemitischen Ressentiments und sind seiner Position schlicht unwürdig". Brandner sei seiner Vorsitzendenposition nicht gewachsen. "Er sollte daraus Konsequenzen ziehen."

Brandner immer wieder auffällig

Brandner war erst kürzlich wegen eines Tweets zum Anschlag von Halle in die Kritik geraten. Er hatte auf Twitter einen Tweet geteilt, in dem nach dem Anschlag von Halle zu lesen war, dass Politiker vor Synagogen "lungern". Dies spielte offenbar auf die öffentlichen Solidaritätsversammlungen vor den jüdischen Gotteshäusern an. Von diesem Tweet rückte Brandner nach breiter Kritik wieder ab.