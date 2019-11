Osnabrück. Die designierte Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, hat Mädchen und junge Frauen zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. Sie sollten ihr Geschlecht als Stärke sehen.

"Traut Euch, Frau zu sein", sagte Vestager in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe keinen Grund, Männer nachzuahmen. "Das ist viel zu anstrengend. Außerdem geht für alle Seiten viel verloren, für die Frau selbst und auch für das Team, in dem sie arbeitet." Es gehe schließlich um Vielfalt.

"Es ist großartig, eine Frau zu sein, auch in einem hohen Amt. Das muss man nicht verbergen", sagte die 51-jährige Dänin, Mutter dreier Töchter. Diese Haltung sei einer der Gründe, warum sie niemals Hosenanzüge trage, wohl aber häufig Kleider wähle.



Der Frauenanteil in der neuen EU-Kommission zeige, dass keine Position noch Männern vorbehalten sei, auch nicht jene, die mit viel Macht verbunden seien. "Diese Zeiten sind endgültig vorbei." Zugleich hält die designierte Vizepräsidentin an der Seite von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen allerdings nichts davon, wenn sich Mädchen und junge Frauen dezidierte Karriereziele stecken.



"Niemals würde ich jemandem raten, in diese oder jene spezielle Position gelangen zu wollen." Wer einer fixen Idee folge, die ihm vielleicht auch noch eingeredet worden sei, trage Scheuklappen: "Du siehst nicht, was abseits des Weges liegt." Genau dort aber sei möglicherweise das zu finden, was für einen Menschen persönlich richtig sei.