Margrethe Vestager: "Wenn Unternehmen auf der Seite von Recht und Gesetz stehen, haben sie in mir die beste Freundin, egal, wo sie ihren Sitz haben", sagt die EU-Wettbewerbskommissarin. Künftig wird die Dänin auch Vizechefin der Kommission, zuständig für Digitales. Foto: Cornelius von Tiedemann

Osnabrück. Die neue EU-Kommission will sich für die weitere Digitalisierung das Vorgehen in der Klimaschutzpolitik zum Vorbild nehmen. "Wir brauchen ein Zwei-Grad-Ziel für die Digitalisierung, also etwas, worauf wir unsere ganze Kraft richten und zu dem wir uns als Staatengemeinschaft verbindlich verpflichten", sagte die EU-Wettbewerbskommissarin und designierte Vizepräsidentin für Digitales, Margrethe Vestager.