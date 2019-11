Streitfall Grundrente - Enttäuschung ist programmiert

Osnabrück. Schlussspurt bei der Grundrente: Nach einer Marathonsitzung der zuständigen Arbeitsgruppe sollen die Koalitionsspitzen am Montag die Einigung besiegeln. Das wäre nicht nur aus sozialpolitischer Sicht wichtig. Ein Kommentar.

Vorsicht! Wer bei der Grundrente nur an Rentner mit kleinen Einkommen denkt, an die Anerkennung von Lebensleistung und die Bekämpfung der Altersarmut, der erfasst nur einen Teil des Themas. Denn die Kontroverse hat über den sozialpolitischen Aspekt hinaus auch machtpolitisch große Sprengkraft.

Besonders für die SPD, die auf eine Halbzeitbilanz der Koalition gedrängt hat, geht es darum, Außergewöhnliches präsentieren zu können. Ansonsten könnte sich die Grundrente als Stolperstein für die Koalitionäre erweisen.

Die SPD steht doppelt uter Druck und hat das selber zu verantworten. Denn ihre Forderung, auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten, geht weit über den Koalitionsvertrag hinaus. Zudem hat sie Hoffnungen geweckt, es könnten bis zu drei Millionen Menschen von den neuen Leistungen profitieren.

So wie es aussieht, haben die Genossen den Mund zu voll genommen. Denn es bleibt wohl bei der Bedürfigkeitsprüfung, wenn auch in einer Light-Version. Und es werden voraussichtlich deutlich weniger Menschen Grundrente bekommen als angestrebt.

Ein zentrales Problem bleibt indessen ungelöst: Mini-Renten sind häufig die Folge von Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung. Mit der Grundrente wird also nur an Symptomen herumkuriert; an den Ursachen ändert sich nichts.