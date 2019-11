Berlin. Schon mehrfach sind Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aneinander geraten. Der Streit über den Insektenschutz ist jetzt eskaliert. Klöckner wirft Schulze in einem wütenden Brief einen Alleingang vor. Die findet das Vorgehen mehr als befremdlich.

Anlass des neuen Zoffs: Das Umweltministerium hat für den 12. November zu einem Runden Tisch zum Insektenschutz eingeladen. Das Thema ist heikel: Die Bauern laufen Sturm gegen die strengen Vorgaben und setzten Klöckner massiv unter Druck, den Plan aufzuweichen.



"Liebe Svenja, über das Vorgehen zur Planung und Terminierung des Runden Tisches Insektenschutz durch Dein Haus bin ich erstaunt und verwundert", beginnt Klöckner ihren Brief vom 30. Oktober, der unserer Redaktion vorliegt. Sie müsse feststellen, "dass Du selbstständig einen Termin und eine Tagesordnung vorgelegt hast, ohne Einbindung des BMEL". Leider könne sie am 12. November nicht. Dass das Umweltministerium trotzdem an dem Termin festhalte, "das ist bemerkenswert".

Für die Korrespondenz unter Kabinettskolleginnen ist der Ton erstaunlich scharf.

Weiter schreibt Klöckner, für das Insektenschutzprogramm der Regierung sei "eine gemeinsame Federführung vereinbart worden". Es sei "von größter Bedeutung", alle Betroffenen an einen Tisch zu holen und "glaubhaft zu signalisieren, dass ihre berechtigten Anliegen in angemessener Form vertreten werden".

Durch das "unabgestimmte Vorgehen" des Umweltministeriums "ist das nicht gewährleistet", so der harte Vorwurf. Ergebnisse "zu Gunsten der Sache" würden dadurch "gefährdet" - eine Frontal-Attacke.

Doch damit nicht genug: "Ich halte fest, dass der Runde Tisch, den Du angesetzt hast, kein gemeinsamer unserer beiden Häuser ist", schimpft Klöckner. Sie sei "gerne" bereit, einen neuen Anlauf zu starten, "aber an dem Termin des BMU wird das BMEL nicht teilnehmen können". Punkt.

Anzeige Anzeige

Lenkt Schulze ein? Von wegen. Im so scharf kritisierten Bundesumweltministerium schüttelt man irritiert den Kopf. Klöckners Team sei frühzeitig informiert worden, "die wissen seit Mitte Oktober Bescheid", so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Alle anderen Ministerien und Verbände hätten früh reagiert. Nur aus Klöckners Landwirtschaftsministerium sei - trotz Nachfrage - nichts gekommen.

An eine Terminverschiebung denken Schulzes Leute daher nicht. "Warum sollten wir", heißt es von ihnen. Und die von Klöckner reklamierte "gemeinsame Federführung" beim Insektenschutz gebe es gar nicht. "Wir haben den Hut auf, das ist klar so vereinbart."