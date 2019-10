Berlin. Auf den ersten Blick sind es erfreuliche Zahlen. Die Armutsgefährdung in Deutschland ist 2018 auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken. Aber aus Eurostat-Daten, die unserer Redaktion vorliegen, ergibt sich: Mehr als zwei von drei Erwerbslosen sind hierzulande armutsgefährdet. Auch für Ältere steigt das Risiko.

Das Statistische Bundesamt hatte am Mittwoch Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. 15,3 Millionen Menschen waren demnach 2018 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, das waren 18,7 Prozent der Gesamtbevölkerung und 200.000 beziehungsweise 0,3 Prozentpunkte weniger als 2017.



Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des Durschnittseinkommens zur Verfügung hat. 2018 lag die Grenze für alleinstehende Personen bei 13.628 Euro pro Jahr.

Bei den Menschen ohne Job ist das Risiko besonders hoch. 69,2 Prozent und damit mehr als zwei von drei Erwerbslosen lagen 2018 unter der Schwelle, wie aus Eurostat-Zahlen hervorgeht, die die Linken-Bundestagsfraktion ausgewertet hat und die unserer Redaktion vorliegen.

2005 waren "nur" 40,9 Prozent der Erwerbslosen armutsgefährdet. Bis 2010 schnellte die Quote auf 70 Prozent hoch, wo sie seither verharrt.

Innerhalb Europas sind die Erwerbslosen hierzulande besonders stark gefährdet. Der EU-Durchschnitt lag im vergangenen Jahr bei 48,7 Prozent. Das waren 20,5 Punkte weniger als in Deutschland. Am zweithöchsten ist die Quote in Litauen mit 62,3 Prozent.

„Die Befunde sind für den Sozialstaat Deutschland im wahrsten Sinne ein Armutszeugnis", sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Links-Fraktion, Sabine Zimmermann. Durch die Einführung von Hartz IV habe sich Armut ausgebreitet und verfestigt. Es sei "ein Skandal", dass die Bundesregierung nicht gegensteuere, sagte Zimmermann. Sie verweigere erwerbslosen Menschen eine angemessene Unterstützung.

"Hartz IV muss durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, die wirklich vor Armut schützt und Teilhabe ermöglicht", forderte die Linken-Politikerin.

Besorgniserregend ist überdies das steigende Armutsrisiko für Menschen ab 65 Jahren. 2008 waren in Deutschland "nur" 15,5 Prozent von ihnen gefährdet. Das war damals der niedrigste Wert unter allen Altersgruppen. Im vergangenen Jahr kletterte der Wert auf 19 Prozent an, während sich das Risiko für andere Altersgruppen verringerte.

Ergebnis der Entwicklung: Senioren sind inzwischen gefährdeter als Kinder, Jugendliche und Personen im mittleren Alter. Und auch von erheblichen materiellen Entbehrungen - etwa Schwierigkeiten bei der Miete oder dem Heizen - sind 2,4 Prozent der Ab-65-Jährigen betroffen.

Mit einer neuen Grundrente will die Bundesregierung Senioren vor Altersarmut schützen. Das neue Instrument soll Rentnern, die lange gearbeitet haben, Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung garantieren. Am Donnerstagabend wollten sich die Fachpolitiker abermals treffen, um letzte Details zu beraten. Kommenden Montag könnte die Einigung im Grundrenten-Streit zwischen Union und SPD stehen.