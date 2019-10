Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, spricht im britischen Unterhaus während der Debatte vor der Abstimmung über eine geplante Neuwahl am 12. Dezember. Foto: dpa/House Of Commons/PA Wire

London. Das britische Unterhaus hat die Neuwahl-Pläne von Premierminister Boris Johnson am Montag abgelehnt. Johnson wollte mit einer Neuwahl am 12. Dezember eine Mehrheit im Parlament wiedererlangen und so den Brexit-Streit lösen.