Berlin. Zwei Tage in der Woche kümmert sich Thomas Fischbach in seiner Praxis in Solingen um seine kleinen Patienten. An den anderen Tagen ist der 60-Jährige als Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) auf politischer Mission im In- und Ausland auf Achse.

Im Interview mit unserer Redaktion ermahnt Fischbach die Eltern, ihre Kinder nicht vor Smartphones und Tabletts zu parken. "Medialen Dauerbeschuss macht das beste Hirn nicht mit." Große Sorge bereitet ihm der Ärztemangel. Wenn die Politik nicht gegensteuere, "blutet Versorgung im ambulanten Kinder- und Jugendarztbereich aus".

Der Einsatz für eine gesündere Ernährung, um Kinder vor Fettleibigkeit zu schützen, gehört zu seinen Kernanliegen. Die Politik muss Werbung für ungesunde Produkte dringend verbieten, fordert der Mediziner.

DAS INTERVIEW IM WORTLAUT



Herr Dr. Fischbach, schon unter Jugendlichen ist Fettleibigkeit ein wachsendes Problem. Tut die Politik genug, um dem Trend entgegenzuwirken?



Es stimmt leider: Immer mehr Kinder sind fettleibig. Die Folgen sind dramatisch, vom Leid der Betroffenen bis zu den Kosten für das Gesundheitssystem. Die Einführung einer verständlichen Nährwertkennzeichnung, dem Nutri-Score, ist ein kleiner Schritt zu mehr Prävention, auf den wir viele Jahre gewartet haben. Gesundheitsministerin Julia Klöckner muss jetzt dafür kämpfen, dass es ein verbindliches EU-weites Label gibt. Aber das reicht bei weitem nicht, Adipositas einzudämmen.

Was wäre notwendig?

Anzeige Anzeige

Wir brauchen ein Werbeverbot für sogenannte Kinderlebensmittel, die es ja tatsächlich gar nicht gibt. Im ersten Lebensjahr ist man ein Säugling. Danach kann ein Kind all das essen, was die Eltern auch essen, von besonders scharfen Gerichten mal abgesehen. Trotzdem erwecken Lebensmittelkonzerne mit Dinosaurier-Bildern oder strahlenden Jungen und Mädchen auf der Verpackung den Eindruck, es gäbe Lebensmittel für Kinder, als wären Milchschnitte oder Kinderschokolade gesund und ein sinnvoller Bestandteil des Nahrungsmittelkataloges. Das ist verantwortungslos und muss gestoppt werden.

Die Politik schreckt vor Verboten zurück…

Zuckerbomben sind alles andere als kindgerecht. Wer das Wohl von Kindern im Blick hat, muss Werbung dafür verbieten. Hier ist die Politik dringend gefordert, und wir werden nicht locker lassen. Ein Eingreifen ist umso wichtiger, als dass Geschmacksvorlieben im frühkindlichen Alter geprägt werden. Was bringt es, wenn ein Joghurt 0,1 Prozent Fett hat, aber 21 Stücke Rohrzucker drin versteckt sind? Auch die Strategie der Bundesregierung für zucker- und fettreduzierte Rezepte in Fertigprodukten ist viel zu schwach. Die Folge der politischen Verzagtheit sind immer mehr übergewichtige und kranke junge und ältere Menschen.

Sind nicht bei Kindern vor allem die Eltern verantwortlich?

Die Quengel-Kassen an den Supermärkten gibt es seit Jahrzehnten. Natürlich wollen Kinder haben, was gezielt für sie ausgelegt und beworben wird. Trotzdem gab es früher viel seltener Süßigkeiten. Mal ein Betthupferl, aber nicht dauernd. Heute kapitulieren die Eltern. Ich spreche in der Praxis fast täglich mit Eltern fettleibiger Jungen und Mädchen, die sich nicht gegen die Wünsche ihrer Kinder wehren. Das ist ein gefährlicher Teufelskreis, denn wenn Quengeln belohnt wird, wird es immer lauter.

Von der Sucht nach Süßem zur Smartphone-Sucht: Macht ständiges Daddeln und Chatten krank?

Wir beobachten mit Schrecken, dass die Kinder, die vor dem Smartphone oder Tablett hängen, immer jünger werden. Eltern bringen ihren Kindern nicht mehr bei, zu spielen oder sich sinnvoll zu beschäftigen, sondern parken den Nachwuchs vor den Geräten. Teilweise am Essenstisch! Ein furchtbarer Trend mit katastrophalen Folgen für die kindliche Entwicklung. Die Jüngsten werden schon auf permanente Reizüberflutung konditioniert. Das ist einer der Gründe, aus denen Kinder immer häufiger an Konzentrationsschwäche leiden. Medialen Dauerbeschuss macht das beste Hirn nicht mit. Und je höher der Medienkonsum, je schwächer die Leistungen in den Schulen – das belegen etliche Studien.

Was rät der Arzt den Eltern?

Erstens: Wenn Kinder mit dem Argument kommen: ‚Mein Kumpel darf das aber auch!‘, dann muss man auch mal sagen: Was andere dürfen, spielt bei uns keine Rolle. Eltern müssen ihren Erziehungsauftrag ernst nehmen. Grundsätzlich gilt: Kein Handy vor elf Jahren! Und es muss auch nicht gleich ein internetfähiges Handy sein. Man kann auch ohne Internet telefonieren und erreichbar sein. Aber immer häufiger haben Sieben- oder Achtjährige ein Smartphone. Eltern sagen oft: Ja, das ist mein altes Gerät. Für das Kind ist das einfach ungesund. Es ist erschreckend, wie leichtsinnig Eltern mit Blick auf die Internetnutzung ihrer Kleinen sind. Das ist eine fatale Blauäugigkeit. Je länger man die Smartphone-Nutzung der Kinder rausschiebt, umso besser ist es für sie!

Wie lange kann man gefahrlos gamen?

Gefährlich wird es, sobald sich Kinder nicht mehr mit Freunden treffen, keinen Sport machen, sondern ihre Freizeit fast nur mit Medien verbringen. Zwei Stunden pro Tag – das ist genug! Wenn sich zeigt, dass das Medienverhalten den Alltag beherrscht, müssen Eltern unbedingt eingreifen.

Viele Hausärzte klagen über überfüllte Praxen. Ist das auch für Kinder- und Jugendärzte ein Problem?

Auch unsere Praxen sind voll bis obenhin. Und das Problem wird sich verschärfen. Das Durchschnittsalter der Kinder- und Jugendärzte liegt bei rund 55 Jahren. Die Babyboomer gehen bald in Rente. Jüngere Kolleginnen und Kollegen arbeiten nicht mehr 50 oder 60 Stunden pro Woche. Die Ressource Arzt wird knapp und knapper. Wenn nicht vernünftig gegengesteuert wird, kommt es zu massiven Problemen. Dann blutet die Versorgung im ambulanten Kinder- und Jugendarztbereich aus.

Wie könnte gegengesteuert werden?

Wenn wir in Deutschland eine flächendeckende medizinische Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen durch Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte gewährleisten wollen, brauchen wir eine ambulante Weiterbildungsförderung analog zur Allgemeinmedizin. Die Praxen schaffen es nicht mehr, ihren Nachwuchs selbst auszubilden. Insgesamt muss die „sprechende Medizin“, also Beratungen, Aufklärungen, Krisengespräche und so weiter, besser honoriert werden. Und wir müssen viel mehr Studienplätze für Medizin einrichten.

Die Länder klagen, ihnen fehle dafür das Geld…

Seit der Wiedervereinigung ist die Zahl der Medizinstudienplätze heimlich, still und leise drastisch zurückgefahren worden. Von 16.000 Plätzen in beiden Teilen des Landes auf nun 10.000 bis 11.000 Plätze. In der Folge ist der NC immer schärfer geworden. Aber ein Abi mit 1,0 qualifiziert niemanden für den Arztberuf. Ein Einser-Abiturient kann lernen, ist intelligent. Aber ob er oder sie eine Herzensbildung hat, eine besondere Liebe zum Menschen, ist mitnichten gewährleistet.

Was schlagen Sie vor?

Wir brauchen 20 Prozent mehr Studienplätze, 2.000 bis 3.000 in jedem Jahr. Und wir brauchen ein anderes Auswahlverfahren. Seit Abschaffung der Wartesemester fällt ein viel zu großer Teil medizinbegeisterter junger Leute durchs Raster. Wir graben uns selbst den Nachwuchs ab. Dafür werden wir die Zeche zahlen. Wir können es uns nicht leisten, die Menschen zu verlieren, die Arzt oder Ärztin werden wollen!