Erfurt/Berlin/München. Ein historischer Sieg für die Linken und eine Verdopplung der Rechtspopulisten im Thüringer Landtag – was sagt die Statistik hinter dem Wahlergebnis aus?

Der AfD ist es am Sonntag gelungen, ihr Ergebnis bei der Landtagswahl 2019 in Thüringen mehr als zu verdoppeln. Sie liegt auf Platz zwei hinter der Linkspartei und vor der CDU. Wahlforschungsgruppen haben Einzelheiten zum Wahlverhalten ermittelt:

Etwa jeder Vierte wählte die AfD

Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt wird, sprang von 10,6 (2014) auf 23,4 Prozent. Damit ging fast jede vierte Stimme an die AfD.

Ältere wählten links, der Nachwuchs rechts

Wähler, die älter als 60 Jahre sind, stimmten mehrheitlich für die Linke. Hätten nur sie abgestimmt, hätte eine rot-rot-grüne Koalition weiterhin eine Mehrheit. Die Ü-60-Generation stellt rund ein Drittel der Thüringer dar. Die jüngeren Thüringer wählten mehrheitlich die AfD.

Der Stimmenzuwachs für die AfD lässt jüdische Stimmen vor einem Rechtsrutsch in Deutschland warnen. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern reagierte entsetzt und mahnte auf Twitter: "Die Minderheit der Antidemokraten ist längst eine Gefahr für die Demokratie."



Für Überlebende der deutschen Konzentrationslager ist diese massive Zunahme der Stimmen für die AfD in Thüringen ein erneutes Signal des Schreckens, das eine weitere Verfestigung rechtsextremer Grundeinstellungen und Tendenzen in Deutschland befürchten lässt. Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees

CDU-Kandidaten am beliebtesten

Die CDU stürzte zwar auf ihr schlechtestes Landesergebnis ab, aber hat die meisten Direktmandate gewonnen. Die Christdemokraten holten insgesamt 21 der 44 Wahlkreismandate, über die die Wähler mit der Erststimme entschieden. Auf die Linkspartei und die AfD entfielen laut Statistik des Landeswahlleiters jeweils elf Direktmandate.

Städte von Linken dominiert

Die Direktkandidaten der Linken punkteten vor allem in Städten wie Erfurt, Jena und Weimar sowie in Nordthüringen. Die AfD holte ein Direktmandat in der ostthüringischen Stadt Gera. Die SPD bekam lediglich ein Direktmandat in Gotha. Während die Grünen in Sachsen und Brandenburg bei den Wahlen Ende September erstmals Direktmandate errangen, gingen sie in Thüringen leer aus.

Anzeige Anzeige

Mehr Männer als Frauen stimmten für die AfD



Wie die Forschungsgruppe Wahlen außerdem ermittelte, stimmten Frauen häufiger für die Linke und die CDU als Männer. 17 Prozent der Frauen machten ihr Kreuz bei der Höcke-Partei, genauso wie 28 Prozent der Männer.

Je gebildeter, desto linker

Je höher der Bildungsgrad der Wähler ist, desto eher haben sie für die Linke, SPD, Grüne oder FDP gestimmt. Unter Akademikern stimmte jeder zehnte für die AfD, bei den Wählern mit Mittlerer Reife waren es 30 Prozent, die für die Höcke-Partei stimmten. Die CDU konnte am ehesten bei den Wählern mit Hauptschulabschluss punkten, 28 Prozent derer stimmten für die Mohring-Partei.

Die wahren Protestwähler?

Etwa so viele Stimmen wie die FDP bekamen die Kleinparteien insgesamt: Rund 54.000 Wähler stimmten für eine Kleinpartei, davon wählten die meisten (rund 12.000) die Satirepartei Die Partei. Ebenfalls als Protestwahl gegen etablierte Parteien kann die Abgabe ungültiger Wahlzettel gewertet werden: Rund 35.000 Wähler nahmen ihr Wahlrecht wahr, aber machten ihren Stimmzettel ungültig.

(mit dpa)

Mehr zum Thema: