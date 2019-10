Meinungsfreiheit in Gefahr? Der Eindruck ist fatal!

Osnabrück. Ein Argument brüllt man nicht aus dem Diskurs. Einen unliebsamen Politiker macht man nicht mundtot, indem man seine Vorlesung blockiert. Das ist kein zivilgesellschaftliches Engagement. Das sind offene Angriffe auf die Meinungsfreiheit.

Die linken Blockierer machen sich immer unglaubwürdiger. Absurd: Ausgerechnet die AfD, erklärter Hauptgegner der Linken, lacht sich ins Fäustchen. Denn jede Aktion mehr nährt das Narrativ von Unterdrückung und Opferrolle. Stichwort: linker Meinungsterrorismus.



Nun darf in Deutschland nach wie vor jeder seine Meinung sagen – ein Betroffener wie Bernd Lucke in dieser Woche sogar vor einem breiten Publikum in der ARD. AfD-Politiker in Parlamenten. Im Bundestag haben sich konservative wie linke Politiker von den Aktionen der Störer distanziert. An der Hamburger Uni tun es ihnen Studentenvertreter gleich. Hier brüllt und blockiert eine Minderheit.

Der Eindruck ist dennoch fatal. Der Staat muss die Redefreiheit an allen Orten gewährleisten. Auch in Universitäten und bei Lesungen. Und gerade in einer Zeit, in der die Polarisierung der Gesellschaft zunimmt.

Die nächste Vorlesung von Bernd Lucke in Hamburg sollte jedenfalls rot im Kalender der Sicherheitsbehörden angestrichen sein. Sollte auch diese Veranstaltung blockiert werden, macht sich der Staat unglaubwürdig.