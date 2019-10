Osnabrück. Nur teilweise abschaffen oder besser ganz? Oder weiter kassieren wie bisher? Der Solidaritätszuschlag teilt die Geister – und das nicht nur im Bundestag, der in erster Lesung kontrovers über den Gesetzentwurf diskutiert hat. Worum geht es genau? Wer kann mit Entlastungen rechnen? Und hat der Bundestag den Mut, die Pläne noch einmal anzufassen?

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Soli von 2021 an für 90 Prozent der bisher Betroffenen wegfällt. Für weitere 6,5 Prozent mit höheren Einkommen entfällt der Zuschlag zumindest in Teilen, „Im Ergebnis werden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler entlastet“, so das Finanzministerium. Die oberen 3,5 Prozent zahlen weiter wie bisher – also 5,5 Prozent Zuschlag auf die von ihnen zu entrichtende Körperschafts- oder Einkommensteuer.



Die Entlastung wird erreicht durch eine Anhebung der Freigrenzen, bis zu der kein Soli auf die Einkommen- beziehungsweise Körperschafstssteuer anfällt. Für Singles gilt künftig eine Grenze von 16956 Euro. Steuerzahler, die als Ehepaar veranlagt werden, müssen bis zu einer Steuerzahlung von 33912 Euro keinen Soli zahlen. „Das hat zur Folge, dass eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn von 151900 Euro und Alleinstehende bis zu einem Bruttoarbeitslohn von 73874 Euro keinen Solidaritätszuschlag mehr entrichten“, rechnet das Finanzministerium in einem Fallbeispiel vor.

Die Einnahmen aus dem seit Mitte 1991 erhobenen Zuschlag belaufen sich nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz bislang auf 275 Milliarden Euro. Gleichzeitig wurden 383 Milliarden Euro ausgegeben, um für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu sorgen, so Scholz gestern bei der ersten Lesung des Gesetzes zur Teil-Abschaffung des Soli im Bundestag. Für das laufende Jahr rechnet die Regierung mit Einnahmen von 19,4 Milliarden Euro. Von 2021 an sollen die Steuerzahler dann um zehn Milliarden Euro entlastet werden; bis 2024 steigt dieser Betrag auf zwölf Milliarden.

Die Debatte dreht sich aktuell vor allem darum, ob die Teil-Abschaffung der Abgabe verfassungsgemäß ist. Scholz sieht hier keine Probleme. Er argumentiert, obwohl der Solidarpakt zum Aufbau Ost Ende des Jahres auslaufe, seien die Aufgaben durch die deutsche Einheit nicht erledigt. „Solidarität ist in Deutschland in dieser Frage weiter nötig.“

Abweichende Meinungen zur offiziellen Regierungsposition gibt es auch in der Union, die eigentlich eine 100-proztige Abschaffung des Soli anstrebt, sich aber dem Koalitionspartner SPD gebeugt hat.

Die Opposition warnt vor einem „Vertragsbruch mit Ansage“. Für FDP-Fraktionsvize Christian Dürr steht fest: „Wir werden beim Soli nicht lockerlassen.“ In den Neunzigerjahren sei versprochen worden, dass der Soli mit Auslaufen der Hilfen für Ostdeutschland vollständig abgeschafft werde. „Es ist unser historischer Auftrag, dieses Versprechen einzuhalten.“

Anzeige Anzeige

Die Gewerkschaften sind da ganz anderer Meinung. „Korrekt und vernünftig wäre gewesen, komplett auf den Soli-Abbau zu verzichten“, betont DGB-Vorstand Stefan Körzell im Gespräch mit unserer Redaktion. Fällt der Soli weg, profitieren nach den Worten von Körzell „vor allem Reiche und Topverdiener, die das Geld sparen oder anlegen“. Der Gewerkschafter kritisiert, dieses Geld fehle dann an anderer Stelle. Es werde gebraucht, um die marode Infrastruktur zu erneuern, für die Schulsanierung, den Breitbandausbau und für die Verkehrswege. Wichtig seien auch erheblich mehr Investitionen, um Herausforderungen wie den Klimawandel bewältigen zu können.

Die Arbeitgeber mahnen dagegen: „30 Jahre nach dem Mauerfall gehört der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft – ohne Wenn und Aber.“ Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger kritisiert zudem, mit der nur teilweisen Abschaffung bestrafe die SPD, die dafür gekämpft hatte, Leistungsträger und Personengesellschaften. Auch viele Facharbeiter seien davon negativ betroffen. so Dulger gegenüber unserer Redaktion. Er habe zudem Zweifel, dass die Teil-Abschaffung verfassungsrechtlich Bestand haben werde.

Der Steuerzahlerbund hat wie viele andere Zweifel, ob die bevorstehende Teil-Abschaffung verfassungsfest ist. „Deshalb sollten die Bundestagsabgeordneten Mut beweisen und die Ergänzungsabgabe für alle abschaffen – für alle Bürger, Sparer und Betriebe“, so Verbandspräsident Reiner Holznagel gegenüber unserer Redaktion. Nach seinen Worten reicht es nicht aus, nur 90 Prozent der Soli-Zahler zu entlasten. Die Politik müsse Wort halten und den Soli komplett abschaffen.