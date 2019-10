Berlin. In Thüringen sind am Sonntag 1,73 Millionen Bürger aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Bundesparteien zittern dem Ausgang entgegen. Kommt der nächste Dämpfer für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer? Stürzt die SPD noch weiter ab? Triumphiert die AfD? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer regiert künftig in Erfurt? Linken-Mann Bodo Ramelow genießt höchsten Respekt, selbst bei seinen Konkurrenten von der CDU. In allen Umfragen liegt die Linkspartei vorn, so dass der neue auch der alte Ministerpräsident werden könnte. Ramelows Problem: Für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün dürfte es nicht reichen, weil die bisherigen Bündnispartner schwächeln. Und CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat eine Koalition mit den Linken ausgeschlossen, aber auch keine eigene Mehrheit in Sicht, selbst bei einem Einzug der FDP in den Landtag.

Welche Koalitionen? Schon in Sachsen und Brandenburg fuhren CDU und SPD vor Kurzem ihre jeweils schlechtesten Ergebnisse ein. Als Folge entstehen dort Kenia-Koalitionen, wie man das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen in Anlehnung an die kenianischen Landesfarben nennt. In Thüringen könnte es noch bunter werden. Dort droht der SPD das Abrutschen auf ein einstelliges Ergebnis. Die CDU könnte ihre Position als stärkste Kraft in Thüringen verlieren. Es wird bereits über eine Simbabwe-Koalition diskutiert. So wird das Zusammengehen von Union, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen beschrieben ( auch hier muss díe Flagge eines afrikanischen Landes herhalten). Diese neue Unübersichtlichkeit ist dem politischen Personal in Berlin ein Graus, auch weil sie ein Vorgeschmack auf die Regierungsbildung nach der nächsten Bundestagswahl sein könnte. Die Gefahr ist: Linke wie AfD würden ausgegrenzt. Eine Radikalisierung an den Rändern sei nicht auszuschließen, warnen politische Beobachter.

Bringt Landesvater Ramelow die Linken wieder nach vorn? Pragmatisch, bürgernah, unaufgeregt: Der 63-jährige ist die letzte Lichtgestalt der Linken. Dass die Partei in Thüringen wie vor fünf Jahren wieder auf rund 28 Prozent hoffen kann, ist vor allem ihm zu verdanken. Erwartungen, der gebürtige Niedersachse strebe nach der Wahl eine Rolle in Berlin an, hat Ramelow eine Absage erteilt. Katja Kipping und Bernd Riexinger, die die Bundespartei gemeinsam führen, hoffen dringend auf einen Ramelow-Effekt in Form einer Stabilisierung der bundesweiten Umfragewerte.

AfD-Vormarsch im Osten ausgebremst? Spitzenkandidat Björn Höcke gehörte in den Wahlkämpfen in Sachsen und Brandenburg zu den stärksten Zugpferden der Rechtspopulisten. In Thüringen sind die Gegendemonstranten aber laut und zahlreich. Nach dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle machten andere Parteien die AfD für ein Klima des Hasses mitverantwortlich. In der Folge brachen die Umfragewerte ein. Stärkste Kraft wird die AfD wohl nicht, liegt aber knapp hinter oder gleichauf mit der CDU und kann mit einer Verdopplung ihres Ergebnisses von 2014 rechnen.

Das nächste blaue Auge für Annegret Kramp-Karrenbauer? Das politische Überleben der CDU-Chefin hängt von der Thüringen-Wahl wohl nicht ab. Aber unbedeutend ist das Abschneiden der CDU in dem 2,1 Millionen-Einwohner-Land trotzdem nicht. Landet die CDU auf dem dritten Platz hinter Linken und AfD, dürfte es für „AKK“ ungemütlich werden. Zur Erinnerung: Seit der Wiedervereinigung stellten die Christdemokraten in Thüringen 24 Jahre lang den Regierungschef - zwischenzeitlich sogar mit absoluter Mehrheit. 2014 kam dann der Wechsel zu Ramelow. In Berlin sehen führende Unions-Politiker aber Hoffnungszeichen, weil die Umfragewerte der Union zuletzt stiegen.

Neuer Rückenwind für die No-Groko-Genossen? "Die Basis ist eine große Black Box", sagt einer in der Parteizentrale auf diese Frage. Klar ist: Angesichts von neun Prozent in Umfragen wird Thüringen für die SPD zum nächsten Nackenschlag. Am Samstag wird verkündet, welche zwei der sechs Bewerber-Tandems es in die Stichwahl um den SPD-Bundesvorsitz geschafft haben. Auf dieses Ergebnis hat der Ausgang der Thüringen-Wahl also keinen Einfluss mehr.

Verpufft der Klima-Bonus für die Grünen? Danach sieht es in Erfurt aus. Das Grünen-Spitzenduo, Anja Siegesmund und Dirk Adams, wird in Umfragen auf bis zu acht Prozent taxiert. Zum Vergleich: Im Bund liegt ihr Umfragewert im Bund bei über 20 Prozent.

Bruchlandung für Lindners FDP? Die als „Wessi-Partei“ stigmatisierten Liberalen müssen um den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde zittern. Doch Parteichef Christian Lindner macht den Wahlkämpfern Mut: Die „vernunftgeleitete Klimapolitik“ der FDP werde überzeugen. Lindner umwirbt taktische Wähler: „Die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass nur mit der FDP im Landtag die linke Regierung beendet werden kann.“