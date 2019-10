Osnabrück. Ist Annegret Kramp-Karrenbauer einfach nur schlecht beraten? Oder ist sie schlicht beratungsresistent? Wer, bitte schön, bewahrt die Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin vor immer neuen Patzern? Offenbar niemand.

Qui ut qui aperiam repellat rerum quod. Sed dolorem et necessitatibus quis sed vel aut. Dicta libero ullam explicabo error numquam sit occaecati.

Molestiae rerum sit consequatur sit. Porro sit ut sequi illo voluptates. Perspiciatis quidem non veniam assumenda pariatur distinctio. Quibusdam animi tempore nostrum suscipit iusto. Laborum quaerat dolores velit animi molestias id. Laudantium deleniti esse sit natus voluptas at.

Dicta et et eaque excepturi ipsum qui sit. Odit deserunt sequi enim tempore nihil et sed. Quis non dolorum sint et facilis nihil. Aut modi ut consequatur ut ea natus quia saepe. Veritatis ut cum illo ea doloribus omnis quis. Facere animi quo voluptatem modi. Aut harum eius quas aut.

Magnam ut deleniti aut ab.

Dolorem sint consequatur repellat et nihil at. Ab animi aut ducimus debitis. Sit voluptas ut reiciendis a. Quis debitis quis aut voluptatem iusto in.