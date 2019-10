Berlin. Silvia wer? Selbst in der CDU ist bislang vielen die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher unbekannt – und das, obwohl sie demnächst den mächtigen Posten einer Vize-Parteivorsitzenden bekommen soll. Dabei hat die 46-Jährige bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen.

Seit zwei Jahren vertritt Breher in Berlin die bundesweit größte Hochburg der Union – den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta. Im Februar 2017 siegte die Juristin dort gegen drei männliche Bewerber in der Urwahl um die CDU-Bundestagskandidatur, nachdem der langjährige Abgeordnete Franz-Josef Holzenkamp beschlossen hatte, nicht mehr anzutreten. Bei der Bundestagswahl brachte sie es dann zur deutschlandweiten Stimmenkönigin – bei den Erst- wie bei den Zweitstimmen. Ein Ergebnis von knapp 58 Prozent fuhr die Südoldenburgerin ein – als erste Frau, im ersten Anlauf. Holzenkamp hatte bei der vorherigen Bundestagswahl zwar über 66 Prozent bei den Erststimmen erreicht. Trotzdem, Breher bewies: Jetzt kommt eine Frau, die siegen kann.



Dies dürfte den Ausschlag dafür gegeben haben, dass der politischen Newcomerin nun in Rekordzeit der Sprung in den engsten CDU-Führungszirkel gelingen könnte. Unter anderem Unions-Mittelständler Carsten Linnemann zeigte sich bereits hoch zufrieden mit Brehers Nominierung. Er hatte ein „Erneuerungssignal" an der Spitze der CDU verlangt. "Die Partei braucht frischen Wind und muss jünger werden. Da erwarten die Mitglieder Signale, wenn der Platz von Ursula von der Leyen als stellvertretende Parteichefin neu besetzt wird", sagte der Vorsitzende der Mittelstandsunion unserer Redaktion. Von der Leyen (61) macht auf dem Bundesparteitag der Christdemokraten im November in Leipzig den Vizeposten frei, weil sie als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt.

Große Fußspuren?

Große Fußspuren für eine Christdemokratin, die bislang als klassische Hinterbänklerin galt und deren Mini-Büro erst nach langem Fußmarsch im rückwärtigen Teil des Abgeordnetenhauses „Unter den Linden“ zu finden ist? In solchen Kategorien denkt Silvia Breher nicht. „Ich bin ich“, sagt die Rechtsanwältin, die in Osnabrück Jura studierte, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich versuche mein Bestes zu geben, da wo ich gerade stehe.“ Sich zu vergleichen sei nicht ihre Sache: „Ich mach‘ mein Ding.“ Das Selbstbewusstsein ist nicht unbegründet: Breher könnte von der Leyen, die bei der Vorstandswahl im Dezember 2018 mit gut 57 Prozent die geringste Stimmenzahl erreichte, durchaus übertrumpfen.

Trotzdem wäre es ein sehr schneller und sehr jäher Sprung in die Spitzenpolitik für die CDU-Frau, die vor ihrer politischen Karriere Geschäftsführerin eines regionalen Bauernverbandes war. Fünf Vize-Parteichefs gibt es, ohne von der Leyen bleiben eine Frau und drei Männer übrig - Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die Ministerpräsidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalen, Volker Bouffier und Armin Laschet, sowie Baden-Württembergs Vize-Regierungschef Thomas Strobl. Dass Breher bei ihrem Aufstieg in der CDU-Hierarchie nun sogar den niedersächsischen Landesvorsitzenden Bernd Althusmann überflügeln dürfte, liegt an der Frauenquote. Althusmann soll dem Vernehmen selbst Ambitionen auf den Vorstandsposten gehabt, denn die Niedersachsen waren nach dem Weggang ihrer Landsfrau von der Leyen am Zug.

Blonde Haartolle

Anzeige Anzeige

Womit kann die Kandidatin Breher punkten? Die 46-Jährige gehört dem Agrarausschuss des Bundestags und dem Bundesfachausschuss „Landwirtschaft und Umwelt“ der CDU an. Bisher fiel sie in diesen Positionen nicht auf. Doch die aktuellen Bauerproteste nimmt die Christdemokratin zum Anlass, mehr „Wertschätzung“ für die Landwirte zu fordern . Deren Leistungen würden oft ausgeblendet. So seien die Bauern nicht nur bei der Pflege der Kulturlandschaft unverzichtbar, sondern sie seien auch Garanten für Lebensmittel höchster Qualität. Aber die Proteste müssten "friedlich bleiben", sagt Breher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und sonst? Dem Anspruch der nachrückenden Generation, die CDU müsse „cooler“ sein, wird sie zumindest optisch gerecht. Ihre blondierte Haartolle mit den punkig anrasierten Seitenpartien ist ein Gegensatz zum Standard-Look der Christdemokratinnen. Zugleich pflegt die Juristin eine klare Sprache. „Politiker sind ein Transportmittel“, sagt sie. Sie wolle Themen und Probleme aus ihrem Wahlkreis Cloppenburg-Vechta nach Berlin mitnehmen – und dort möglichst lösen. „Politik von unten nach oben“, nennt Breher das. Was Erdung heißt, habe sie zu Hause mitbekommen: „Ich komme von einem Hof, mein Papa war Maurer“, sagt sie. Für die Südoldenburger sei sie ohnehin einfach „unsere Silvia“, ob sie eine auffallende Frisur trage oder nicht. Journalisten dagegen hätten sie als „nett“ eingestuft, was ihr gar nicht gefiel. Nett ist für sie Wischiwaschi – „und das bin ich nicht“.