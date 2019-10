Berlin. Nicht nur über die Verkleinerung des aufgeblähten Bundestages wird gestritten. Auch über eine neue Organisation der Sitzungswochen ist hinter den Kulissen eine intensive Debatte entbrannt. Grund sind die vielen Nachtsitzungen, für die Störfeuer der AfD verantwortlich gemacht werden. Ein Überblick über die neue Parlaments-Baustelle:

Das Problem: Die Flut an Gesetzentwürfen und Anträgen und die oft zähen Debatten sind in den Sitzungswochen des Bundestages kaum noch zu bewältigen. So kommt es, dass Abgeordnete, deren Mitarbeiter, aber auch die Verwaltung immer häufiger Nachtschichten leisten müssen. Ende Juni tagte das Plenum bis 02:12 Uhr. Ende September ging es bis 01.35 Uhr. Am 17. Oktober war erst um 01.40 Uhr Schluss. Auch freitags tagt das Parlament immer häufiger bis in den Abend.



Zwar wurde für kommendes Jahr eine zusätzliche Sitzungswoche auf den Tagungskalender gesetzt. Doch auch das wird kaum reichen, Nachtschichten zu vermeiden. Problematisch ist das aus Sicht mehrerer Fraktionen auch deshalb, weil die Volksvertreter in den Abendstunden praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen.

Als Mit-Urheber der Probleme machen andere Fraktionen die AfD aus, der eine "gezielte Verzögerungstaktik" vorgeworfen wird. Überdies drohe die AfD-Fraktion mit nächtlichen Anträgen auf Feststellung der Beschlussfähigkeit, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Dadurch sind Abgeordnete gezwungen, in ihren Büros bis zum Sitzungsende auszuharren, um jeder Zeit ins Plenum zu eilen.

Die Vorschläge: Vergangenen Dienstag vereinbarten die Fraktionsmanager, Ideen zu sammeln, um die Nachtsitzungen zu vermeiden. Als erster legte Jan Korte, Erster Parlamentsgeschäftsführer der Linken-Fraktion, konkrete Vorschläge auf den Tisch: Er regt in einem Brief an seine Kollegen an, die Präsenz-Pflicht der Abgeordneten von Dienstag auf Montag vorzuziehen, sodass auch dann schon die Fraktionen tagen und ab Dienstag Ausschüsse beraten könnten. Einige Tagesordnungspunkte könnten dann von Donnerstag und Freitag auf Mittwoch vorgezogen werden.

Ferner schlägt Korte "Kurzdebatten" mit nur einem Redner pro Fraktion vor sowie eine Verpflichtung, Reden zu später Stunde zu Protokoll zu geben, anstelle sie tatsächlich im Plenum zu halten.

„Die Sitzungsdauer bis spät in die Nacht hinein ist zum Dauerzustand geworden. Für die Beschäftigten des Parlaments, in den Abgeordnetenbüros und den Fraktionen ist das eine unzumutbare Belastung, darum müssen wir uns dringend kümmern“, sagte Korte unserer Redaktion.

"Eine Reform ist dringend notwendig"

Die Reaktionen: Die Fraktionen von Union und SPD reklamieren beide für sich, die Reform angestoßen zu haben. Mit dem Vorstoß von den Linken ist Michael Grosse-Brömer (CDU), Parlamentsgeschäftsführer von CDU/CSU, aber nicht zufrieden. "Leider gehen deren Vorschläge mangels Praktikabilität an der Realität vorbei", sagte er unserer Redaktion und kündigte an: "Wir werden den anderen Parteien im Bundestag konkrete und wirksame Vorschläge machen, wie man überlange Sitzungstage minimieren kann.“



Auch bei der SPD ist man nicht glücklich über das Vorpreschen Kortes. "Aber eine Reform ist dringend notwendig und wir werden sie vorantreiben", sagte ein Fraktionssprecher.