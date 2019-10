Lateinamerika ist ein Kontinent enttäuschter Hoffnungen

Osnabrück. Die sozialen Unruhen in Chile werfen ein Schlaglicht auf die Entwicklung des Kontinents - in vielen Ländern droht Instabilität. Das ist das Resultat ausgebliebener sozialer Reformen und der Politik einer Elite, die vor allem den eigenen Vorteil sucht.

Erst jüngst waren schon die Indigenen Ecuadors auf die Straßen gegangen, weil die Regierung die Subventionen für Benzin gekappt hatte. In Argentinien forderten vor einiger Zeit Zehntausende höhere Löhne sowie Lebensmittelhilfen für Arme, weil die Inflation galoppiert. Auch Venezuela ist herabgewirtschaftet, immer mehr Menschen suchen ihr Heil im Ausland. Und während in Bolivien der sozialistische Präsident um die Wiederwahl bangen muss, spaltet in Brasilien sein rechter Amtskollege die Gesellschaft.

All das zeigt: Die herrschende politische Klasse Lateinamerikas ist soziale Reformen über Jahrzehnte schuldig geblieben. Allenfalls kaschieren staatliche Subventionen die Existenz von Bevölkerungsschichten, die zunehmend verelenden.

Hinter scheinbarer Normalität verstecken sich enorme soziale Ungleichheiten. Weder linke noch rechte Regierungen halten, was sie den Wählern versprochen haben – nämlich Sicherheit und Gerechtigkeit. Dabei ist der Hintergrund überall ähnlich: Eine reiche wie elitäre Minderheit beherrscht den Staat; die Masse der Armen schaut in die Röhre und rebelliert.

Für die Zukunft des Kontinents bedeutet das nichts Gutes – zumal immer mehr Menschen den Glauben an die Heilsversprechen der Globalisierung verlieren.

Wie sehr die politische Elite in Lateinamerika die Realität verkennt, zeigt stellvertretend eine Äußerung von Chiles Staatsoberhaupt Sebastian Piñera, wenn er die Armee gegen die Bevölkerung aufmarschieren lässt: „Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, unversöhnlichen Feind“. Leider meint er nicht die Armut.