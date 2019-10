Keine Briefe mehr am Montag? Sinnvoller Vorschlag!

Osnabrück. Die FDP will, dass die bislang verpflichtende Briefzustellung am Montag künftig wegfallen kann. Warum denn eigentlich nicht? Dagegen spricht höchstens Gewohnheit und die Angst der übrigen Parteien vor einem Wähler, der Veränderungen scheut. Wobei letztere bei Lichte betrachtet überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ein Kommentar.

Fakt ist: Am Montag werden weniger Briefe zugestellt als an jedem anderen Werktag. Hauptgrund: Unternehmen und Behörden verschicken samstags und sonntags so gut wie keine Briefe. Die allermeisten Sendungen sind aber Firmenpost.



Warum also sollte man den Postboten nicht zwei freie Tage in Folge gönnen? Immerhin arbeiten sie regulär auch samstags.

Es macht in der Regel keinen Unterschied, ob ein Brief am Montag oder am Dienstag ankommt. Der Einwand, dass dann ja auch Mahnungen und Post vom Gericht später kämen, zieht nicht. Solche Schreiben sind immer mit Fristen versehen. Und kein seriöser Anwalt würde ein Schreiben am Samstag verschicken wenn am Montag eine Frist verstreicht. Kein Unternehmen rechnet damit, dass eine Mahnung am Tag, nachdem sie das Haus verlassen hat, beantwortet wird. Der Postversand wird eingepreist.

Dazu kommt der digitale Wandel. Neue Arbeitszeiten für Zusteller könnten dem Rechnung tragen. Vielleicht muss dann auch nicht ständig das Porto erhöht werden