Gewählt werden in der Schweiz die Mitglieder beider Parlamentskammern, des Nationalrates (200 Sitze) und des Ständerates (46) Sitze. Foto: dpa

Bern. Die Schweizer haben neue Volksvertreter gewählt. Um 12 Uhr schlossen am Sonntag die letzten Wahllokale. 80 bis 90 Prozent der Wähler geben ihre Stimme traditionell per Briefwahl ab. Die ersten Ergebnisse wurden am Nachmittag erwartet.