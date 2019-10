Brexit-Abstimmung: Noch mehr Chaos nach Super-Samstag

London. Die Brexit-Saga geht weiter: Wieder einmal gibt es keine Klarheit, wieder einmal wartet Großbritannien und Europa auf eine Entscheidung – die Situation ist beklagenswert. Ein Kommentar.

Es sollte ein historischer „Super-Samstag“ werden. Allein die Tatsache, dass die Sondersitzung des Parlaments zum ersten Mal seit 1982 auf einen Samstag gelegt wurde, verlieh dem Tag Bedeutung. Doch während draußen vor dem Westminster-Palast Tausende Demonstranten mit EU-Flaggen wedelten, die alten Gemäuer anpfiffen und ein zweites Referendum forderten, verschoben die britischen Abgeordneten drinnen im ehrwürdigen Unterhaus die Entscheidung über den zwischen London und Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal.

Was passiert jetzt?

Alles wie immer in der leidigen Brexit-Saga. Sobald das britische Unterhaus in den vergangenen Monaten aufgerufen war, eine endgültige Entscheidung zu treffen, drehte und krümmte und wand es sich wie ein verängstigter Aal im Fischernetz. Was passiert jetzt? Wird Premierminister Boris Johnson in Brüssel um eine Verlängerung der Brexit-Frist bitten, wie das Gesetz es verlangt? Wird er nächste Woche das finale Votum über den Deal ansetzen? Es stellen sich etliche Fragen, das Chaos auf der Insel wirkt größer als je zuvor, auch wenn man nicht erwartet hätte, dass dies noch möglich sein würde.



Wahrscheinliche Neuwahlen

Als wahrscheinlich gilt, dass die Regierung kommende Woche das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens einbringt. Denn der Premier mag am Samstag zwar das Votum zurückgezogen haben, womit der große Boris-Johnson-Jubeltag fürs Erste ausblieb. Verloren hat der Regierungschef trotzdem nicht. Seine Rhetorik, dass das Parlament den Willen des Volkes untergrabe und nur er im Auftrag der enttäuschten Brexit-Wähler agiere, kann er weiter verschärfen. Für wahrscheinliche Neuwahlen in den nächsten Wochen wird ihm diese Taktik entgegenkommen.

Die Tragik dieser Geschichte

Gleichzeitig scheint es nur eine Frage der Zeit, vermutlich von Tagen, bis der Premier seinen Deal durch das Parlament bringt. Johnson weiß nicht nur das Momentum auf seiner Seite nach dem EU-Gipfel diese Woche, von dem er triumphierend mit Deal auf die Insel zurückkehrte. Helfen dürften ihm vor allem die Frustration, der Unmut und Überdruss etlicher Abgeordneter, die das Thema endlich erledigt sehen wollen. Hauptsache Brexit, wie auch immer der aussehen mag. Das ist die eigentliche Tragik dieser Geschichte. Sollte nicht noch ein Wunder passieren, haben die europaskeptischen Hardliner wohl gewonnen. Denn auch wenn das Absegnen des auf dem Tisch liegenden Kompromisses den ungeordneten Austritt verhindert, härter könnte der Bruch zwischen Brüssel und London kaum aussehen.

Priorität: das Eigeninteresse

Johnson wünscht offenbar langfristig die Rahmenbedingungen eines No-Deal-Brexits: Keine enge Anbindung an die EU, dafür ein Singapur-ähnliches Wirtschaftsmodell für das Königreich. Die Briten stünden im Wettbewerb mit den Europäern. Das kann, das darf eigentlich nicht im Sinne der oppositionellen Labour-Partei sein, aber die Sozialdemokraten schaffen es nicht, sich einig zu präsentieren. Die anderen Oppositionsparteien verlieren sich ebenfalls in Eigeninteressen.

Genug Gezerre und Streitereien

Der Brexit mag als realitätsfremde Idee von Anti-EU-Ideologen begonnen haben. Mittlerweile hat er sich zum Monster entwickelt, das seit mehr als drei Jahren die Briten zermürbt und alle Institutionen beschädigt, wenn nicht zerstört, auf die die Briten zurecht so lange stolz waren. Und nun wird das Resultat des Referendums, vor allem zustande gekommen durch die Verbreitung von falschen Versprechen und Halbwahrheiten, vermutlich umgesetzt, weil der Großteil der Politiker schlichtweg genug hat von dem Gezerre und den Streitereien. Als ob das ein ausreichend guter Grund wäre, eine Entscheidung zu treffen, die das Land auf Jahrzehnte beeinflussen und verändern wird, die Menschen ärmer machen und den Einfluss des Königreichs auf der Weltbühne verringern wird.

Genug Chancen

Besonders beklagenswert ist das Versagen der pro-europäischen Kräfte im Parlament. Brexit-Gegner auf der Insel wie auch auf dem Kontinent sollten das nicht nur bedauern, sondern geradezu wüten. Denn die Opposition hätte mehrmals die Chance gehabt, einen harten Brexit à la Johnson zu verhindern. Sie hätte mit Hilfe eines Misstrauensvotums und einer überparteilichen Übergangsregierung einen softeren Brexit aushandeln oder gar ein zweites Referendum durchsetzen können. Doch parteipolitische Spielchen übertrumpften das Wohl des Volks. Falls nächste Woche Boris Johnson und die Brextremisten triumphieren, ist das vor allem die Schuld der schwachen Opposition.