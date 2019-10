Die AfD setze ihren Wahlkampf laut eigener Angaben wie geplant fort. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Foto: imago images/Christian Spicker

Reinsdorf . Ein Wahlkampf-Laster der AfD in Thüringen ist am Samstagmorgen abgebrannt. Während die Polizei in alle Richtungen ermittelt, spricht die Partei von einer "politisch motivierten Tat".