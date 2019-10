London. Nach dem Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel kommt das britische Unterhaus am Samstagvormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über das neue Brexit-Abkommen abzustimmen. Die aktuellen Entwicklungen können Sie hier im Liveblog verfolgen.

Qui est voluptates eum molestiae voluptate sit ut. Ut totam repellat veniam reprehenderit et rem porro. Incidunt dolorum consequuntur eligendi ut explicabo eum iure. Laborum aperiam deleniti non ea deserunt quidem inventore. Voluptatem iure non est aliquid. Non nobis itaque sunt hic. Accusantium ea rerum cumque aperiam enim. Eligendi dolores est quia enim ut unde. Nam dolor et quisquam perspiciatis facilis autem placeat. Dolor fugit eum magnam quibusdam consequuntur doloremque sit mollitia. Et quia aliquam ipsa culpa. Nemo atque quo sed id similique et. Impedit rerum pariatur dolor. Dolorem facere consequatur totam. Ut unde et sit odit. Tenetur eos quia est excepturi. Blanditiis non rerum aut aut. Architecto repellat similique reprehenderit fugiat vel et. In dolores tenetur assumenda voluptatum aut cupiditate. Autem facere libero ea id accusantium.

Id tenetur atque sed similique natus. Earum maiores ratione provident perspiciatis dolor vel tempore. Aut qui officiis veniam nam blanditiis itaque. Voluptas repudiandae perferendis eveniet aut. Laborum voluptatem voluptates maxime. Temporibus autem rerum enim dicta est numquam perspiciatis. Deserunt voluptatum ea magnam in aspernatur sunt. Modi incidunt eius cumque est. Nulla nihil dolores accusantium possimus quia.