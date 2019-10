Söder Superstar

Berlin. Zwei Mal hat die CSU bislang nach der Kanzlerkandidatur gegriffen. Zu Wochenbeginn versprach Markus Söder der "lieben Annegret" Kramp-Karrenbauer süffisant, bei zwei Mal werde es bleiben. Der CDU-Chefin blieb das Lachen im Halse stecken.

Denn der kraftstrotzende Bayer dürfte nur vorübergehend die Füße stillhalten. Auf dem Parteitag rief der CSU-Chef und Ministerpräsident seine Partei zum Anker der Großen Koalition aus. Das klingt so selbstbewusst, wie es gemeint ist. Der Mann strebte schon immer hoch hinaus. Und ganz oben ist das Kanzleramt.



An seiner klaren Wiederwahl zum CSU-Chef bestand schon vor Freitag kein Zweifel. In den neun Monaten an der Spitze hat es Söder zum unangefochtenen Machtzentrum und Visionär der Christsozialen gebracht.

Söders Strategie: Er hat sich ein Image als wirtschaftsfreundlicher Klimaschützer erschaffen. Und er hat vom Kuschelkurs auf Attacke gegen die AfD umgeschaltet. Beides kommt bestens an, vor allem jenseits des Freistaates. Und beides verkleinert nicht zufällig die Kluft zu den Grünen, dem wahrscheinlichen nächsten Koalitionspartner im Bund.

Jetzt gilt es für Söder, die nächste Etappe zu meistern: Der Chef will seine Partei jünger, weiblicher und bunter machen. Der Parteitag wird dafür am heutigen Samstag das Aufbruch-Signal geben. Nicht jedem in der CSU ist der Reformeifer ganz geheuer. Aber zur Zeit kann niemand Söder stoppen.