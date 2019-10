Desaströs: Trumps unbegrenzte Möglichkeiten

Osnabrück. Welch ein Präsident: Es vergeht kaum ein Tag, an dem Donald Trump nicht durch fragwürdige politische Einschätzungen oder derbe Geschmacklosigkeiten von sich reden macht. Gerade aktuell läuft er wieder zu großer Form auf. Ein Kommentar.

Wahnsinn: Immer wenn man denkt, jetzt ist aber gut, jetzt hat Donald Trump alles gegeben – immer dann setzt er einen oben drauf. Er hat eben seine ganz eigene Vorstellung vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Dass der Immobilien-Investor mit Wohnsitz im Weißen Haus die Teilnehmer des G7-Gipfels in sein eigenes Hotel einlädt, gerät da fast schon zur Randnotiz. Zudem verfasst Trump einen verstörenden Brief an den Kollegen Erdogan, in dem er mit der Zerstörung der türkischen Wirtschaft droht. Auch vergleicht er die blutigen Kämpfe zwischen Kurden und Türken mit einer Rauferei zwischen Kindern. Und schließlich legt er nahe, Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi sei geisteskrank.

All das ist mehr als irritierend. Es ist geschmacklos, menschenverachtend und politisch desaströs. Es untergräbt das Vertrauen in die USA, deren Präsident keine moralischen Schranken zu kennen scheint.

Besserung ist nicht in Sicht, denn Kritiker duldet Trump nicht in seiner Nähe, sein Personalverschleiß ist enorm. Und so bleibt Trump-Gegnern vorerst nur, auf eine Amtsenthebung in der Ukraine-Affäre zu hoffen. Es verdichtet sich der Verdacht, Trump habe sein Amt missbraucht, um die Regierung in Kiew zu Ermittlungen zum Schaden seines politischen Rivalen Joe Biden zu bewegen. Oder kommt er auch noch damit durch?