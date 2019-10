Berlin. Ohne die Plagiatsvorwürfe gegen ihre Doktorarbeit wäre Franziska Giffey eine Spitzenkandidatin für den SPD-Vorsitz. Quälend lange warte die 41-Jährige auf das Prüfergebnis der Freien Universität Berlin. Wird diese den Daumen senken, tritt sie schweren Herzens zurück. "Dazu stehe ich", sagt Giffey im Interview mit unserer Redaktion.

Die Anwärter auf die SPD-Führung warnt Franziska Giffey eindringlich vor der Flucht aus der Regierung. "Das Heil der SPD kann nicht in einem vorzeitigen Verlassen der Großen Koalition liegen." Besonders viel Kraft steckt die Ministerin in den Kampf gegen den Pflegenotstand und startet kommende Woche eine große Kampagne, um junge Menschen für den Beruf zu gewinnen.



Das Interview im Wortlaut:

Frau Giffey, im Rahmen der „konzertierten Aktion Pflege“ wurden vor mehr als einem Jahr mindestens 13.000 neue Stellen versprochen. Bis zum Sommer waren lediglich 300 davon bewilligt. Versprechen gebrochen - oder kann das Ziel in absehbarer Zeit wirklich eingehalten werden?



Hier wird sehr wohl ein Versprechen gehalten. Die Stellen-Zusage von Gesundheitsminister Jens Spahn war ein wichtiges Signal. Die Finanzierung ist sichergestellt. Aber klar ist: Die neuen Kolleginnen und Kollegen fallen nicht vom Himmel. In der „konzertierten Aktion“ arbeiten Gesundheits-, Familien- und Arbeitsministerium parteiübergreifend gemeinsam - und alle großen Akteure der Branche sind im Boot. Vieles ist erreicht oder auf den Weg gebracht.

Was verbessert sich denn?

Zum neuen Jahr wird das Schulgeld in der Pflegeausbildung abgeschafft und eine angemessene Ausbildungsvergütung für alle Auszubildenden abgesichert. Das ist ein riesiger Schritt nach vorn. Das Gesetz für bessere Pflege-Löhne ist im Bundestag. Die Arbeitsbedingungen werden verbessert, etwa durch Digitalisierung. Und die Bemühungen laufen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, weil wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, um jetzt mehr Pflegekräfte zu bekommen.

Von all dem ist wenig zu spüren: 8 von 10 ambulante Pflege-Anbieter nehmen keine neuen Patienten an, weil sie keine Fachkräfte finden. Viele Familien sind überfordert, fühlen sich im Stich gelassen. Alleinstehende Pflegebedürftige sind in Not…

Es braucht Zeit. Kommende Woche starte ich mit meinem Ministerium eine breite Kampagne, um junge Menschen für die Pflege zu gewinnen und über die Chancen der neuen Pflegeausbildung zu informieren. Die Ausbildung wird nämlich auch inhaltlich attraktiver. Die generalistische Ausbildung ermöglicht es, später in allen Bereichen zu arbeiten. Gleichzeitig kann man aber auch einen Abschluss in der Kinderkrankenpflege oder Altenpflege wählen.

Man kann Pflege studieren oder später ein Studium an die berufliche Ausbildung anschließen. Umschulungen werden komplett finanziert. Und wir haben ein 40-köpfiges Beratungsteam aufgestellt, das in ganz Deutschland in den Pflegeschulen und Pflegeeinrichtungen informiert und berät. Pflege ist viel mehr als „satt und sauber“. Dafür müssen wir jetzt Menschen gewinnen. Dann ist das gemeinsame Ziel zu schaffen, die Zahl der Pflege-Azubis in fünf Jahren um zehn Prozent zu steigern.

Bedürftige, die einen Heimplatz finden, müssen immer mehr zuzahlen. Für Pflege, Unterbringung und Verpflegung im Schnitt 1930 Euro, jeden Monat. Wird die Pflege unbezahlbar?

Wenn wir mehr Fachkräfte gewinnen und diese mehr verdienen, entstehen Kosten, das ist völlig klar. Darum sorgen wir bereits dafür, dass Angehörige bis zu einer Verdienstgrenze von 100.000 Euro nicht mehr einspringen müssen, wenn die Pflegebedürftigen selbst ihre Heimplätze nicht bezahlen können. Wir müssen aber einen Schritt weitergehen und die pflegenden Angehörigen, die zum Beispiel ihre Eltern daheim pflegen, stärker unterstützen. Die Angehörigen sind der größte Pflegedienst in Deutschland. Drei von vier Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, die meisten von nahen Verwandten. Das ist eine Leistung, die nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Was planen Sie?

Für viele stellen sich schwierige Fragen: Wie kann ich meinen Beruf und die Pflege von Vater oder Mutter vereinbaren? Wie schaffe ich das zeitlich? Bin ich finanziell abgesichert? Es gibt die Idee für ein Familienpflegegeld, also eine Lohnersatzleistung nach Vorbild des Elterngeldes. Das könnte es pflegenden Angehörigen ermöglichen, in Teilzeit zu arbeiten oder zeitweise ganz aus dem Beruf auszusteigen. Ich habe Sympathien für dieses Konzept. Wir prüfen das. Aber auch das wäre mit erheblichen Kosten verbunden.

Als akuter Pflegefall gilt auch die SPD. Viele Mitglieder und einige Kandidaten für den Vorsitz meinen, nur außerhalb der Großen Koalition könne die Partei wieder Kraft schöpfen. Gehören Sie auch dazu?

Nein. Definitiv nicht. Das Heil der SPD kann nicht in einem vorzeitigen Verlassen der Großen Koalition liegen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine verlässliche Regierung, die gute Arbeit leistet. Auch die künftige Führung sollte schnell klar machen, dass die SPD gestalten will.

Und wenn nicht?

Wir haben in dieser Koalition schon so viel erreicht, vom sozialen Wohnungsbau über den sozialen Arbeitsmarkt, die Mietpreisbremse, das Gute-KiTa-Gesetz, das Starke-Familien-Gesetz, die Fachkräfte-Offensive für Erzieherinnen und Erzieher bis zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz… Das sind alles sozialdemokratische Kernanliegen, auf die wir stolz sein können und die es ohne uns nicht gäbe. Es macht einen positiven Unterschied im Alltag vieler Menschen, dass die SPD mitregiert. Wir haben einen klaren Auftrag, wir haben eine klare Handschrift. Die SPD sollte mehr den Eindruck vermitteln, dass sie gern regiert.

Dann stützen Sie die Kandidatur von Olaf Scholz und Klara Geywitz, die sich als einziges Bewerberpaar klar zur Großen Koalition bekennen?

Ja, ich unterstütze dieses Anliegen.

Sie selbst gehören zu den beliebtesten SPD-Regierungsmitgliedern, gelten als fröhlich, herzlich und zupackend. Viele in der Partei hätten sich gewünscht, Sie würden sich um den Vorsitz bewerben…

So lange die Freie Universität Berlin die Überprüfung meiner Doktorarbeit noch nicht abgeschlossen hat, kann ich meine Partei mit dieser Frage nicht belasten. Ich möchte Klarheit haben.

Wegen Plagiatsvorwürfen wird Ihre Doktorarbeit nun schon seit Februar überprüft. Die Zeit erscheint unfassbar lang, oder?

Ich habe im Ministerium viel zu tun und darauf konzentriere ich mich.

Brauchen Sie den Doktortitel, um eine gute Familienministerin zu sein?

Das spielt in dieser Situation gar keine Rolle. Die FU hat meine Arbeit vor zehn Jahren mit magna cum laude bewertet. Jetzt stehen die Vorwürfe einer anonymen Internetplattform im Raum. Ich habe die Universität um Überprüfung gebeten. Und das Ergebnis ist nun abzuwarten.

Was entgegnen Sie denjenigen, die hoffen, dass Sie als Ministerin weitermachen, auch wenn die FU den Daumen senkt?

Ich habe gesagt, ich trete zurück, wenn mir der Doktortitel aberkannt wird. Dazu stehe ich.