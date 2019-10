Der Macher der Einheit - Rudolf Seiters alsr Zeitzeuge gefragt

Berlin. Der Terminkalender von Rudolf Seiters ist knallvoll, von Ruhestand ist keine Rede beim „Macher“ der Einheit. Er ist im 30. Jahr nach dem Mauerfall einer der gefragtesten Zeitzeugen.

"Wir sind dabei gewesen“ lautet der Titel eines neuen Buchs, das die Dramatik des Novembers 1989 aufleben und zwei Dutzend Streiter für die Wiedervereinigung zu Wort kommen lässt. Ganz nah dran war der emsländische Christdemokrat Seiters. Helmut Kohls Kanzleramtschef weiß wie kaum ein anderer, wie viele Gespräche und Telefonate damals zwischen den Großen dieser Welt geführt wurden. Und er sagt glasklar, dass die friedliche Revolution kein Selbstläufer war. Es hätte auch anders, „blutig, militärisch, gewalttätig“, kommen können. „Wir haben Glück gehabt.“



Und warum ging es gut aus? Das fragt bei der Buchvorstellung in Berlin ein junger Mann, der Seiters „nur aus den Geschichtsbüchern kennt“. Seiters‘ Antwort ist einfach: „Es gab Vertrauen.“ Der Russe Michail Gorbatschow glaubte dem deutschen Kanzler und ließ die russischen Soldaten in den Kasernen. Und der damalige US-Präsident George Bush habe nach Kräften geholfen. „Das ist es, was heute fehlt: Es gibt kein Vertrauen mehr“, beklagt Seiters.

Er selbst bekommt an diesem Tag spätes Lob: „Ausgehandelt hat die Ausreise von DDR-Flüchtlingen in den Westen Rudolf Seiters, verkündet hat sie 1989 in der Prager Botschaft Hans-Dietrich Genscher“, sagt Lothar de Maizière, der erste und letzte demokratisch gewählte DDR-Ministerpräsident. Die Mitgestalter der Einheit halten zusammen – noch heute.