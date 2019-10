Waffenstillstand: Erdogans Erfolg

Osnabrück. Die Türkei und die USA haben eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien vereinbart. US-Vizepräsident Mike Pence sagte nach langen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sie hätten sich auf die Aussetzung des Militäreinsatzes für 120 Stunden geeinigt, um den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) den Abzug aus der "Sicherheitszone" an der türkischen Grenze in Nordsyrien zu erlauben.

US-Vize Mike Pence hat unerwartet seine schwierige Mission erfüllt: Der türkische Militäreinsatz in Nordsyrien wird vorübergehend gestoppt. Der Gewinner ist Recep Tayyip Erdogan. War er zuletzt nach der für die AKP verlorenen Bürgermeister-Wahl in Istanbul politisch geschwächt, so hat der türkische Präsident nun seine komfortable Position nach dem Abzug des US-Militärs aus Nordsyrien genutzt. Die Kurdenmilizen sollen aus dem Grenzgebiet abziehen. Das wäre ein entscheidender Schritt für Erdogan zur angestrebten Schutzzone in Nordsyrien.

Die kurdischen YPG-Milizen werden sich der Vereinbarung fügen müssen, denn ohne die amerikanischen Truppen stehen sie ohne ernsthaften Beistand von außen da. Bei den Europäern scheint die Angst vor einer Aufkündigung des Flüchtlingsdeals durch Ankara größer zu sein als die vor einem Wiedererstarken des „Islamischen Staates“. Und im Kreml scharrt Wladimir Putin schon mit den Hufen, um im Pakt mit Syriens Diktator Baschar al-Assad seinen Einfluss in der Region auszubauen. Dafür haben beide das Leid kurdischer Zivilisten billigend in Kauf genommen.

Trotz allem ist die vereinbarte Waffenruhe eine gute Nachricht für die Menschen in der Region. Wenngleich sie einseitig zu Lasten der Kurden erkauft wurde. Deren Schicksal ist den Europäern und Amerikanern offenbar egal.

