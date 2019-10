Putin ist die letzte Hoffnung

Osnabrück. Die Entrüstung in Europa nach der türkischen Offensive in Nordsyrien ist groß. Doch mit Unterstützung haben die dort agierenden Kurdenmilizen nicht zu rechnen. Die verbliebenen IS-Terroristen in der Region müssen nun wohl andere bekämpfen.

Die Mission von US-Vize Mike Pence war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der nach der für die AKP verlorenen Bürgermeister-Wahl in Istanbul politisch geschwächte Recep Tayyip Erdogan befindet sich plötzlich und unverhofft in einer komfortablen Position. Mit dem Abzug der amerikanischen Truppen bietet sich dem türkischen Präsidenten die einmalige Chance, seinen Machtbereich in der Region auszudehnen und die verhassten Kurden zu schwächen. Warum also sollte er seine Offensive in der Grenzregion stoppen?

Ernsthaften Beistand von außen haben die Kurden kaum zu erwarten. Bei den Europäern scheint die Angst vor einer Aufkündigung des Flüchtlingsdeals durch Ankara größer zu sein als die vor einem Wiedererstarken des „Islamischen Staates“, das als Konsequenz der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien droht. Und im Weißen Haus sitzt ein Präsident, der den Nachweis seiner Inkompetenz in Form eines skurrilen Briefes sogar selbst schriftlich darlegt.

Es ist ein Armutszeugnis für die westlichen Demokratien, dass sie zu schwach sind, um Erdogans Spiel mit dem Feuer zu beenden. So zynisch das klingen mag: Die letzte Hoffnung, um den Autokraten vom Bosporus zu zähmen, ist ein anderer Autokrat. Der sitzt in Moskau und paktiert mit dem von vielen einst schon abgeschriebenen Despoten Baschir al-Assad. Der syrische Diktator, Erdogan und Wladimir Putin haben eines gemeinsam: Für ihre machtpolitischen Interessen nehmen sie das Leid der kurdischen Zivilisten billigend in Kauf. Deren Schicksal ist den Europäern und Amerikanern offenbar egal.