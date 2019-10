Runter vom Gas - weil weniger mehr ist

Osnabrück. Es ist ein Dauerbrenner der Verkehrspolitik: Soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen kommen? Oder soll weiter "freie Fahrt für freie Bürger" gelten? In Zeiten des Klimawandels kann das ja wohl nicht wahr sein. Ein Kommentar.

Tempolimit, nein danke: Es ist aussichtslos, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen zu fordern, so wie die Grünen es tun. Die Ablehnung im Bundestag ist so sicher wie das Amen in der Kirche – auch jetzt noch, wo eine Mehrheit der Bürger Tempolimits in Umfragen unterstützt.

Natürlich macht es Spaß, mal so richtig aufs Gas zu drücken. Der Zeitgewinn ist aber meist gering, da Staus, stockender Verkehr, Baustellen oder langsamer fahrende Wagen den Fahrer immer wieder ausbremsen. Dort, wo Tempolimits gelten und der Verkehr gleichmäßiger fließt, kommt er in jedem Fall entspannter und sicherer ans Ziel. Noch dazu leistet er bei langsamerer Fahrt einen Beitrag zum Klimaschutz, denn natürlich sinken Spritverbrauch und Schadstoffausstoß, wenn man das Tempo drosselt. Mehrere Millionen Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr sind möglich – und dringend nötig, da der Verkehrssektor seine Klimaschutzziele bislang weit verfehlt.

Mit einem „Kulturkampf gegen das Auto“, wie Kritiker sagen, hat das alles nichts zu tun. Vielmehr geht es darum, Automobilität auch in Zeiten des Klimawandels und zunehmenden Verkehrs sicherzustellen. Spätestens wenn Autos autonom fahren, wird man sich sowieso an abgestimmte Geschwindigkeiten gewöhnen müssen. Und Fahrer von E-Autos sollten ohnehin nicht besonders schnell fahren, weil sich sonst der Akku allzu stark entlädt.