Berlin. Masern können tödlich enden. Allen Aufklärungskampagnen zum Trotz ist die hoch ansteckende Krankheit wieder auf dem Vormarsch. Kann eine Impfpflicht helfen? Der Bundestag berät am heutigen Freitag über den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn (CSU). Es gibt Unterstützung, aber auch Kritik.

Wie groß ist das Masern-Problem? Die Kurve zeigt steil nach oben: In Europa steckten sich in der ersten Jahreshälfte 90.000 Menschen mit Masern an, das waren 15 Mal mehr als 2016. Allein in Niedersachsen gab es bis September 85 Fälle. Im Kreis Hildesheim starb eine Frau nach einer Masern-Erkrankung an Lungenentzündung.



Bei einem von 1000 Fällen kommt es zu schwerwiegenden Komplikationen, insbesondere Hirnhautentzündungen. Eine infizierte Person steckt 9 bis 18 weitere Menschen an, durch Sprechen, Husten oder Niesen.

Kinder, die bis zum Alter von sechs Jahren zwei Mal geimpft werden, sind immun. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine Impf-Rate von 95 Prozent vorgeschrieben. Laut Barmer-Kasse liegt der Bundesdurchschnitt bei 88,8 Prozent - das ist auch die Quote in Niedersachsen. In Sachsen sind es nur 79,7 Prozent, in Schleswig-Holstein 91 und in Mecklenburg-Vorpommern 90,5.

Wie sieht die neue Impfpflicht aus? Spahns Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Die Große Koalition ist in der Frage geschlossen. Ab März kommenden Jahres müssen Eltern dann vor Aufnahme ihrer Kinder in einer Kita oder Schule nachweisen, dass ihre Kinder geimpft sind. Werden ungeimpfte Kinder aufgenommen, drohen den Einrichtungen Bußgelder. Auch Tagesmütter, Kita-Personal, Lehrer und Beschäftigte im Medizinbereich sowie Betreuer in Asylbewerber-Unterkünften müssen sich impfen lassen.

Die EU-Kommission denkt über eine europaweite Impfpflicht nach. In Frankreich gibt es auch eine Impfpflicht für andere Krankheiten.



Genügen die Pläne, um Masern auszurotten? Kinder- und Jugendärzten geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. „Eine Impfpflicht alleine reicht nicht aus. Wir brauchen dringend ein Impf-Informationssystem, mit dem Eltern automatisch erinnert werden, ihre Kinder rechtzeitig impfen zu lassen – etwa wenn die Versicherten-Karten beim Arztbesuch eingelesen werden und über internetbasierte Methoden wie Apps", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (bvkj), am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Anzeige Anzeige

Überdies seien die technischen Voraussetzungen für einen „elektronischen Impfpass“ gegeben. „Wir müssen ihn nur endlich einführen. Die zuständigen Akteure im Gesundheitswesen sollten deutlich mehr Tempo machen“, sagte Fischbach.

Was ist mit anderen Krankheiten? Auch hier sehen die Kinderärzte Nachholbedarf. „Das Problem hört bei Masern nicht auf. Eine Impfpflicht für andere ansteckende Krankheiten wie Keuchhusten würde helfen, gerade die kleinsten Kinder zu schützen. Die Franzosen machen es vor, und das zeigt Wirkung“, sagte der Verbandspräsident.

Und er fordert für Impf-Gegner unter den Medizinern harte Strafen: „Ärzte, die Eltern etwa vor Masern-Impfungen warnen, handeln unverantwortlich und müssen von den Ärztekammern sanktioniert werden bis hin zur Aberkennung der Approbation. Die Kammern dürfen hier nicht länger die Augen verschließen“, so der Kinderarzt in der NOZ. „Impfungen gehören zu den sichersten und wirksamsten Maßnahmen zum Schutz vor Krankheiten. Wer anderes behauptet, verbreitet Fake News.“